Tras vivir una actuación de Dani, eclipsada por un gesto del soltero al final de la cena, Saashaa no da crédito ante la confesión de su cita en la decisión

Una soltera de 'First Dates', cuyo rostro se asemeja al de una celebridad, no da crédito al ver a su cita hablar con Matías: "No me ha gustado"

Compartir







Dani ha manifestado varias veces lo "caliente" que está, a pesar de sus gustos por las mujeres naturales, ya que su cita no tiene problema en admitir que se ha "retocado".

Sin embargo, el soltero tiene un detalle con su cita en 'First Dates' que le hace sumar puntos. Como es un artista, Dani le dedica una bachata de su disco haciéndole una actuación en pleno restaurante. "Cuando me dedicó la canción, me pareció un detallazo. No me lo esperaba, eso me gustó", confiesa al equipo la colombiana. Y es que las miradas mientras interpretaba la canción le hacen sentir que "está muy 'hot' eso" e, incluso, le hacen replantearse la cena: "¿Y si le doy una oportunidad?".

El no invitar a la cena ensombreció su actuación

Lidia Santos trae la cuenta pero a la soltera se le olvida pedirle su abrigo, donde se encuentra su dinero. No obstante, Dani continúa poniendo sobre el ticket su parte de la cena. "Que no me haya invitado a la primera cita a una cena de 20 euros me parece un poco rata. Eso ha sido la guinda del pastel. Ya he dicho oportunidad ninguna ya", señala al equipo del programa.

El atrevido comentario del soltero en la decisión final

Los solteros se sientan para responder a la gran pregunta. En el turno de Dani, éste contesta: "Sí, me gustaría tener una noche de amor pero para larga duración no. Una noche y las que quieras de sexo sí me gustaría, me encantaría", confiesa entre risas el soltero.

Saashaa, quien se lleva las manos a la cabeza, responde: "A mí me tienen que ganar, así de claro. Yo no soy facilonga de abrir las piernas, no. Conmigo no". Además, ella "no tendría una segunda cita": "No nos entendemos. Tenemos caracteres diferentes. Me pareces muy majo, los ojos muy guays, tu voz muy bonita... pero para algo serio, no".