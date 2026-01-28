First Dates 28 ENE 2026 - 23:10h.

Descubre al completo la cita de Carlos y José Ramón en 'First Dates'

Carlos tiene 33 años y es camarero. Asegura que es "prácticamente virgen" de sus partes delanteras: "No le he hecho el amor a nadie, me han echo el amor a mí", explica. Se define como una persona "demasiado buena": "He dado mucho a cambio de nada". Tuvo un novio de 8 años con el que estuvo casado durante 4 meses, es más, ha sido su exsuegra quien le ha animado a venir a 'First Dates'. Busca una persona con buen corazón y las ideas claras.

Antes de conocer a su cita de esta noche, el soltero recordaba con Carlos Sobera el momento en el que le dijo a su familia que es homosexual: "Salí del armario justo el día que hice la comunión, con 9 años. Estaba toda la familia reunida. Mi abuela ya lo sabía". Además, Carlos le contaba al presentador que varios de sus familiares se alejaron de él al conocer su orientación sexual: "Dejaron de hablarme".

El soltero cenará con José Ramón, Tití para sus amigos y conocidos, de 30 años. A diferencia de su cita, el soltero salió del armario hace apenas 2 años: "Soy una persona muy recluida". Nada más verlo, Carlos se ha quedado prendado de sus ojos: "Son preciosos". Si embargo, Tití no se ha sentido atraído por su acompañante: "Me parece un poco hortera. No es nada mi estilo".

La timidez de José Ramón no ha supuesto un problema para Carlos, que cuando el soltero le decía que "estaba muy nervioso", él le tranquilizaba: "No te preocupes, es normal". "Se te ve muy hablador. Yo soy muy callado", le aseguraba Tití a su cita, a lo que este le respondía: "No hay ningún problema. A mí me encanta como eres"

El soltero rechaza a su cita al conocer su rol sexual

Mientras que Carlos parecía encandilado con José Ramón, a este le pasaba todo lo contrario e incluso llegaba a admitir que la forma de vestir se su cita le parecía hortera: "Quiere hacerse de notar y llamar la atención, por eso se viste extravagante". Además, al saber que el soltero salió del armario a los 9 años, Tití aseguraba: "Es un poco notas".

Sin embargo, Carlos no captaba las señales y afirmaba: "Creo que le he caído bien y le he gustado". Asimismo, los soltero hablaban sobre el amor y José Ramón le confesaba que aún no lo ha conocido. Por su parte, el otro soltero admitía: "He estado enamorado, pero no he amado. Por eso, busco algo estable". "Hoy es muy complicado eso", le respondía su cita.

Más adelante, los solteros hablaban sobre sexo y Carlos le confesaba a su cita que su rol sexual es pasivo: "Nunca he hecho de activo. No lo he probado". Una confesión sobre la que José Ramón se sinceraba para las cámaras de 'First Dates': "Él es pasivo también, entonces... ¿Qué van a hacer dos pasivos? Una coreografía de Lady Gaga porque otra cosa..."

La decisión final de los solteros

Antes de terminar su cita, los solteros disfrutaban un rato en el karaoke. Carlos lo daba todo al ritmo de la música, sin embargo, José Ramón no se mostraba tan entusiasmado. En el momento de tomar la decisión final, Carlos era el primero en responder: "A mi sí me gustaría". En el turno de José Ramón este dejaba mudo a su cita con su respuesta: "Me pareces un chico muy simpático, pero no hay 'feeling' y tampoco eres mi prototipo, además, cariño, yo también soy pasivo, y dos pasivos, coreografía de Lady Gaga”.