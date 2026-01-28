First Dates 28 ENE 2026 - 22:55h.

Descubre al completo la cita de Alicia y Cristóbal en 'First Dates'

Una soltera de 'First Dates', en shock, con la poca cultura cinéfila de su cita: "¿Es broma, no?"

Alicia tiene 25 años y es pensionista. Tiene una gran pasión, la jota: "Cuando la canto me siento viva. La música te hace olvidar las cosas malas de la vida". Se quedó viuda hace 8 años y desde entonces no ha vuelto a tener una relación: "Me da cosa. Hasta que te olvidas de tu primer amor, cuesta. Se fue muy prontito", le confesaba a Lidia Santos. En 'First Dates', busca un persona abierta de mente y con vida social.

Antes de que su cita entrase por la puerta, la camarera le proponía a la soltera recibir a su acompañante con una demostración de su gran talento cantando y ella aceptaba. Tras esto, Cristóbal, un camionero de 58 años, entraba al restaurante y Alicia le sorprendía con su jota aragonesa. Él se queda mirándola con gran sorpresa y aplaudía alegremente cuando esta terminaba: "No me esperaba un recibimiento así. Me ha agradado bastante", confesaba.

La soltera se sincera con su cita sobre su viudez: "Fue duro"

Una vez sentados en la mesa, la soltera hablaba con su cita sobre su viudez: "Fue en el 2017. Fue duro porque no estaba enfermo ni nada, fue de repente. Tuvo un derrame cerebral". Cristóbal se interesaba por saber si desde el fallecimiento de su marido había tenido alguna amistad especial y Alicia respondía: "Al final es inevitable".

"Me parece una fatalidad, pero la veo una chica alegre y positiva", aseguraba el soltero. Más tarde, Alicia y Cristóbal hablaban sobre sus aficiones y él se daba cuenta de que tenían pocas cosas en común: "Estoy viendo gustos un poco diferentes. No lo discuto, pero vería una brecha", confesaba.

Pese a que la cita parecía estar yendo de maravilla, Cristóbal se sinceraba ante las cámaras del programa: "No me ha atraído físicamente porque me gustan las chicas algo más altas y con otro estilo". Sin embargo, Alicia no había percibido eso, más bien todo lo contrario: "Me da un poco de desconfianza que esté tan ilusionado en una primera cita".

La decisión final de los solteros

En el momento de tomar la decisión final, Alicia era la primera en responder: "Sí tendría una segunda cita. Ha sido un rato muy agradable, hemos hablado un montón, se te ve sincero y físicamente estás bien". Por su parte, Cristóbal contestaba: "No, porque no me ha atraído físicamente y ese factor yo lo considero bastante importante". "No pasa nada", le decía ella antes de que los dos abandonasen el restaurante.