Por la puerta del restaurante de 'First Dates' entra Miguel Ángel, un consultor gastronómico de 50 años. Se define como "un hombre sincero" y asegura que suele ligar bastante, pero tiene mala suerte porque "el mercado está fatal". Cenará con Margarita, una neuropsicóloga de 35 años, a la que le gustan los hombres clásicos: "Hoy en día son como princesos".

Al ver a su cita a Miguel Ángel le ha encantado físicamente, aunque su altura le ha impactado. "Eres súper alta", le decía a Margarita, a lo que esta le preguntaba: "¿Tienes problema con la altura?". "No hombre, a ver no es lo más importante", respondía él. Al poco de sentarse en la mesa, los solteros hablaban sobre sus profesiones y él alucinaba al saber que ella era neuropsicóloga: "¿Me has hecho un estudio ya?".

El soltero evade las preguntas de su cita sobre sus exparejas

Antes de comenzar a cenar, Miguel Ángel se detenía a hacer una foto a los platós y le explicaba a Margarita: "Hago siempre fotos en los restaurantes. Yo pongo nota a los platós". Sin embargo, la soltera no terminaba de entender la profesión de su cita. Más adelante, Margarita se interesaba por conocer todos los detalles sobre el pasado amoroso del soltero, haciéndole unas preguntas que este evitaba responder en todo momento.

Con gran desconfianza porque el soltero no le contase el motivo por el que termino su última relación, Margarita insistía hasta que finalmente este le contaba que su expareja lo dejó por un futbolista. Sin embargo, la cosa no mejoraba. Y es que, cuando la soltera le contaba que tenía hijos, este no mostraba nada de interés: "Se ha quedado como si no se lo hubiera dicho. No me ha preguntado nada", aseguraba.

La decisión final de los solteros

Los solteros hablaban sobre sexo y ambos coincidían en la gran importancia que esto tiene en las relaciones de pareja. "La estabilidad económica y el sexo es lo más importante", afirmaba Margarita. Además, antes de terminar su cita disfrutaban de un momento a solas en la sala de intimidad total, donde Miguel Ángel hacía el amago de darle un beso a su cita y ella lo rechazaba.

En el momento de tomar la decisión final, Miguel Ángel era el primero en responder sin dudar ni un solo segundo: "Sí, tendría una segunda cita no me importaría". Tras esto, Margarita era la siguiente en dar su respuesta: "Sí, por qué no. Me lo he pasado bien". "Pues nada, vámonos. Te acompaño al tren", le decía él entre risas antes de que los dos abandonasen juntos el restaurante del amor.