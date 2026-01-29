cuatro.com 29 ENE 2026 - 23:00h.

Diego y Eric se enfrentan a la prueba definitiva de compatibilidad en el restaurante del amor

IKEA y First Dates ponen a prueba a la pareja para comprobar cómo se adaptan a la convivencia

El restaurante se convierte en el lugar perfecto para Diego y Eric, ya que será allí donde descubrirán si su relación puede prosperar más allá de la primera cita. Y es que, más allá del romanticismo, la convivencia empieza en los espacios cotidianos, especialmente en la cocina, donde el día arranca con pequeños gestos como elegir el mejor desayuno para afrontar la jornada, o donde las mañanas del fin de semana pueden alargarse entre tuppers y recetas para preparar el ‘batch cooking’ de los próximos días.

Desde el primer momento, los detalles más simples revelan mucho sobre su compatibilidad, pues ambos valoran la comunicación inmediata, disfrutan de los mismos hábitos de descanso y tienen gustos similares en la decoración del hogar.

Uno de los primeros ejercicios del test es decidir cómo organizarían su dormitorio y su espacio personal. Aunque cada uno prefiere tener su propio armario, coinciden en la importancia de un espejo grande. Además, ambos están de acuerdo en que hay pequeños detalles que marcan la diferencia, como dormir sin calcetines, mantener un orden mínimo y hablar sobre cualquier asunto antes de que se enfríe.

La prueba continúa... la siguiente pregunta tiene que ver con las decisiones que tomarían sobre las zonas de relax. Diego y Eric coinciden en que un sofá grande es ideal para compartir momentos de cercanía. Esto demuestra que la pareja no solo conecta emocionalmente, sino que también puede organizarse y complementarse en la vida real.

A medida que avanzan en el reto, queda claro que sus afinidades van más allá de lo superficial, y cada coincidencia refuerza la sensación de que podrían construir un hogar equilibrado y acogedor. Por eso, IKEA los acompaña en cada paso, ofreciendo soluciones prácticas y adaptadas a sus necesidades, ayudando a Diego y Eric a construir un nidito de amor donde la convivencia, el estilo y la comodidad vayan siempre de la mano.