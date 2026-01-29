First Dates 29 ENE 2026 - 21:36h.

Descubre al completo la cita de Diego y Eric en 'First Dates'

Al restaurante de 'First Dates' llega Diego, o diególatra, como se hace llamar, una fusión entre su nombre y “ególatra”. Se define como fan de su propia nariz y como un influencer de planes de Madrid. No ha tenido ninguna relación seria porque no se veía preparado: “No me había visto preparado para aguantar los ronquidos de nadie”, pero ahora confiesa que está listo para enamorarse.

Diego cenará con Eric, un asesor de moda. Su primera impresión ha sido buena: “La primera impresión que tuve de Diego fue el pelo, tiene un pelo muy bonito, largo. A mí me atraen mucho las cabelleras frondosas”.

Ya en la mesa empiezan a conocerse más. Hablan de cómo les ha ido en el amor y Diego le confiesa que nunca ha tenido una pareja seria. Eric, por su parte, admite que no ha tenido muchos novios, pero sí un esposo, aunque el matrimonio no duró mucho: “Mi matrimonio duró tres meses”. A petición de Diego, Eric le cuenta más detalles.

Lo que más sorprende a Diego es la forma “loca” en la que Eric se casó: “Era Halloween y yo iba a salir, y me dijo mañana nos casamos, y yo le dije que vale. Fuimos al notario y el caso es que me casé”. Pero lo que deja aún más desconcertado a Diego es que Eric todavía no se ha divorciado: “Madre mía, eres un hombre casado”.

Eric también le comenta que intentó tener un hijo biológico con una amiga, pero que era muy complicado lograrlo: “Fue una locura”. Ahora, sin embargo, agradece que no funcionara: “No funcionó, gracias a Dios, porque no sé qué haría con un hijo ahora mismo”.

En el momento de la decisión final, Eric es el primero en responder y no tiene ninguna duda: “Sí, a mí me gustaría tener una segunda cita”. Después es el turno de Diego: “Yo sí tendría una segunda cita con Eric para seguir conociéndonos, porque hay mucha tela que cortar todavía”.