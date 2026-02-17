First Dates 17 FEB 2026 - 22:43h.

Un soltero revela su dura experiencia con su anterior matrimonio: "Hizo un personaje para conseguir los papeles"

Una soltera sentencia a su cita en 'First Dates' al calificarle como pijo : "Es un niño de papá"

Compartir







Noël tiene 37 años, es jefe de rango y llega desde Sant Pere R. Barcelona, para conocer el amor. Asegura que su nombre es así porque toda su familia es italiana. Se considera complicado, especial y peculiar.

En el amor se ha sentido perjudicado. Estuvo casado durante años con un latinoamericano que "se aprovechó" para conseguir los papeles: "Hubo flechazo, me enamoré y a los dos meses me estaba casando con esta persona. Desafortunadamente llevaba una venda en los ojos". Sin embargo, confiesa que todo esto le ayudó también. Espera una persona con la que comparta sus gustos y pasiones. Tras la puerta llega Ismael, un agente inmobiliario de 34 años que llega desde Sant Boi, Il. Barcelona para descubrir si Noël puede ser su otra mitad. Le encanta cuidarse y confiesa que se ha puesto labios, botox y le encantaría hacerse una rinomodelación.

Ya desde la barra la pareja comienza a conocerse y las primeras impresiones surgen. En este caso las sonrisas entre ambos auguran una buena cita; a Ismael le ha parecido un chico alto y con un "brillo en los ojos". Sin embargo, a Noël no le ha parecido del todo su estilo porque le nota un punto "femenino, divina".

El soltero de 37 años desvela su dolorosa relación: "Estaba conmigo para conseguir los papeles"

Sobre por qué están en 'First Dates', Ismael asegura que quiere encontrar a una persona especial, ya que su relación de 11 años terminó hace uno. En este momento, coinciden ambos solteros ya que Noël también había estado casado, algo que han considerado como un punto a favor: "El aprendizaje que te da una ruptura él también la ha sufrido".

En la línea de esta conversación, el de Sant Pere le cuenta su dura experiencia con su pasado matrimonio: "Yo estaba totalmente enamorado de él, era de latinoamericano pero estaba conmigo para conseguir los papeles. Cuando los consiguió pues durante dos años me he sentido prácticamente utilizado". Ante esto, Ismael le muestra su comprensión y apoyo y más después de escucharle decir también el bullying que sufrió de pequeño: "Siempre sienten que eres el débil".

Sin embargo, Ismael asegura que él se enfrentó a los 'bullies' y es que le ha contado a su cita que a una de las chicas que se metía con él le echó laxante en el zumo: "Se cagaba viva en clase", asegura entre risas.