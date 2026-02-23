El soltero es capaz de comunicarse con los gatos maullando y se lo demuestra a Carlos Sobera en la barra del restaurante

Bryan es un técnico de mantenimiento de 23 años que vive junto a sus cinco gatos, con los que es capaz de comunicarse después de pasar tanto tiempo con ellos en casa. Una afirmación que deja con los ojos totalmente abiertos a Carlos Sobera en la barra del restaurante más famoso de la televisión.

Esta habilidad despierta por completo la curiosidad del presentador, quien le pide una demostración. "Según el sonido que haga puedo decir que vengan para mí, que se alejen de mí o simplemente los saludo", algo que expone poco a poco a Carlos Sobera. "Realmente, no sé cómo descubrí esta habilidad que tengo pero simplemente vino y la aprendí. De hecho, mi primo también tiene esta habilidad pero no tan bien como yo, no le contestan tanto", confiesa al equipo a solas. Sin embargo, no siempre le contestan: "Están hartos de mí".

Para conocerle más en profundidad, le pregunta cómo le ha ido en el amor: "Nunca he tenido una cita, es mi primera. Estamos muy verdes". Es más, asegura no haberse besado puesto que tampoco se ha dado la situación, por lo que en 'First Dates' busca a una chica que sepa escuchar y pueda comprender. ¿Será esa Claudia?

La primera impresión de los solteros

Al igual que Bryan, Claudia es una estudiante de FYCO y relaciones laborales de 18 años que no ha tenido todavía ninguna relación, ni tampoco se ha dado un beso. Sin embargo, al ver a su cita piensa que físicamente no le ha gustado "nada". "Mi padre es calvo, entonces cuando lo he visto, he visto a mi padre", confiesa la soltera al equipo.

Ambos se confiesan el uno al otro que están un poco nerviosos al ser su primera cita e intentan calmar los aires contándose a qué se dedican y la edad que tienen. "Es joven pero, mientras sea responsable, la edad no me importa tanto", afirma a solas el soltero.