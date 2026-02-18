First Dates 18 FEB 2026 - 22:55h.

Compartir







Por la puerta del restaurante de 'First Dates' ha entrado Miriam, estudiante de moda y DJ de 26 años. A la soltera siempre le interesó la moda y encontró en la música tecno tanto su pasión como su estilo. En el amor dice sentirse "muy sola" y asegura estar buscando a alguien como ella: "Como yo, pero en chico. Que se vista bien, sea majísimo, guapo, educado..."

Su cita era Bruno, un influencer de 25 años. Antes de reunirse en la mesa con Miriam, el presentador le ha mostrado al soltero los diseños que ésta había hecho: "La estética me mola, pero, como yo no la llevo, no conecto". Una vez los dos se han reunido en la mesa, la soltera se ha mostrado satisfecha con el físico de su cita: "Es muy mono y tiene una cara poco típica".

Rápidamente, los solteros se han dado cuenta de que comparten una gran pasión: la moda. Él le ha hablado sobre el proyecto que tenía en mente: Crear un espacio de moda con DJ's. "Quiero que todo se una", ha explicado. Una idea que a ella, como DJ y amante de la moda, le ha apasionado.

La sorprendente confesión sexual del soltero

Pese a que ambos tienen en común su afición por la moda, Bruno ha sentido que esto no era suficiente: "No puedo sostener una relación en base a que ambos nos guste la moda". Más tarde, los solteros han hablado sobre sexo. Ella ha asegurado que es una persona muy sexual: "Por mi follaría todos los días". Por su parte, el soltero ha hecho una confesión de lo más impactante:

"Me masturbo dos veces al día. Es una adicción como el tabaco. Es una movida. Tengo que trabajar en ello. Soy muy fogoso. Estoy un poco salido". Una declaración que la soltera no se esperaba: "Es curioso porque se le ve muy bueno".

Antes de terminar la cita, los solteros han ido a la sala de intimidad total, donde Miriam ha enseñado a Bruno a bailar tecno. "La música me ha cortado el rollo. Sus gustos y los míos no son compatibles. Su mundo es muy chulo, pero necesita de su propia energía y propio estilo de vida", ha sentenciado el soltero.

La decisión final de los solteros

En el momento de tomar la decisión final, Miriam ha sido la primera en responder. La soltera lo tenía claro y, al contestar si quería una segunda cita, ha asegurado: "De hecho la vamos a tener este sábado". Seguidamente, Bruno ha dado su respuesta: "Sí... a ver 'flow' novios, no. Como novios no porque no estoy en el mundo del tecno y creo que ahí no me sentiría muy a gusto".