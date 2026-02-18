First Dates 18 FEB 2026 - 23:26h.

Compartir







Vladi tiene 28 años y se define como una persona "cristalina con apariencia de rudo, pero con sentimientos". Como "obsesionado con el pádel y el ciclismo", en 'First Dates' busca una persona que sea "una loca de la bici y, sobre todo, del pádel". En cuanto al físico, no le da mucha importancia, aunque "si hay atracción y feeling, suma".

Su cita era Tatiana, una carretillera de 31 años. La soltera se ha sentido decepcionada nada más ver a su cita: "Ha venido vestido fatal. Yo he venido de punta en blanco y me hubiese gustado que él se hubiese puesto de punta en blanco también". Tampoco le ha gustado la barba del soltero: "Le diría que se la quitase".

Por su parte, Vladi se ha quedado a cuadros cuando ha descubierto que ambos son de Almería: "Estamos al lado. Me ha descuadrado todo, me he puesto nervioso", confesaba. También le ha gustado saber que a la soltera le gusta el pádel, aunque precisamente no el mismo tipo de pádel: "Yo más el pádel surf", explicaba Tatiana.

Tatiana desconfía de su cita tras conocer su profesión: "Sé lo que hay"

Tras una primera impresión intermedia: "No me ha gustado del todo, pero tampoco para decirle que no", Tatiana mostraba interés en conocer mejor a Vladi. Es por ello que la soltera le preguntaba acerca de su profesión. Éste le contaba que está pluriempleado, ya que trabaja en un club de fiesta nocturno y en la finca con su padre.

"El tema de que trabajar en la noche no me hace mucha gracia... He trabajado en la noche y sé lo que hay", aseguraba Tatiana. A continuación, los solteros hablaban sobre sus aficiones y ambos coincidían en su pasión por viajar. Además, ambos se mostraban de acuerdo en que quieren una pareja estable con la que compartir sus días.

La condición de Tatiana a Vladi durante la decisión final

Tatiana sentía que Vladi era el chico perfecto, en especial, después de que él mostrase su "caballerosidad" al pagar la cuenta de los dos, por eso no le cuadraba nada que trabajase en la noche: Se le ve tan buenazo, tan perfecto que me descuadra un montón". Era por este motivo por el que, a la hora de tomar la decisión final, la soltera le ponía una importante condición a su cita:

"Voy a intentar ser lo mas sincera posible. Hay algunos aspectos que no me han terminado de cuadrar. Tenemos más o menos los mismos pensamientos y te he visto bastante caballeroso, que es lo que buscaba. Te voy a decir que sí, pero necesito que lo sepas… que tengo un poco de desconfianza. En ese aspecto deberías de trabajar un poco", explicaba la soltera

Vladi, que previamente había dicho que quería una segunda cita con Tatiana, entendía la condición que ésta le había puesto y le aseguraba que iba a hacer todo lo que estuviese en su mano para poder trasmitirle una mayor seguridad en él.