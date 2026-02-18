First Dates 18 FEB 2026 - 23:10h.

Carlos Sobera recibe en el restaurante de 'First Dates' a Lupe, de 74 años y ama de casa. Se define como una mujer "estupenda, atenta, cariñosa, servicial, buena persona y amiga". En el amor dice ser un "boquerón", ya que hace dos años que no tiene nada. En el programa, busca "un compañero de vida" y, en cuanto al físico, el tipo ideal de la soltera es, nada más y nada menos que, nuestro camarero, Matías: "Me van a llamar asaltacunas".

Su cita era Antonio, un albañil y agricultor jubilado de 73 años. Los solteros se han presentado y, desde el primer momento, él lo ha tenido claro: "No me gusta". Sin embargo, a ella si que le ha gustado: "El hombre no está mal, está visible".

La catastrófica cita de Lupe y Antonio

Fiel a su primera impresión, Antonio no mostraba interés en entablar conversación con la soltera. Algo que ella ha percibido: "No me ha preguntado nadita". Pese a la actitud poco recíproca de su cita, la soltera ha intentado reconducir la situación preguntándole si iría a visitarla a su ciudad. Ante esta pregunta, el soltero se negaba por completo: "Quiero una mujer que esté cerquita".

"No me das opción a preguntar nada", se quejaba Lupe, a lo que Antonio contestaba: "Te digo las cosas claras, es mejor así. Si estuvieses cerca..." La incomodidad y silencio entre ambos aumentaba y, aprovechando que una de las gemelas se acercaba a ellos, Lupe lanzaba una indirecta que sorprendía a la camarera: "Donde no hay, no se puede sacar".

Los solteros deciden terminar su cita antes de tiempo

Lupe le contaba a la camarera que Antonio estaba muy cerrado. "Estoy cerrado por lo lejos", se defendía él. "La verdad que me ha gustado, pero no puedo decirte más nada porque él esta muy lejos, y yo no me voy a ir allí ni él tampoco", le explicaba la soltera a una de las gemelas.

Ante las quejas de la soltera, Antonio aseguraba: "No le voy a dar ilusiones para luego decir que no". En ese momento y dadas las circunstancias, la camarera les preguntaba que querían hacer con la cita y Lupe respondía: "Yo prefiero terminarla". Una propuesta con la que el soltero se mostraba de acuerdo: "Vámonos". Tras esto, ambos abandonaban el restaurante.