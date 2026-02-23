Pedro fue en 2024 a 'First Dates' y su cita se viralizó en las redes sociales dejando unos memes que divierten a la soltera

La tremenda pillada de Laura Boado a un soltero de ‘First Dates’: “¿Tú te hiciste viral, no?"

Carmen, de 54 años, lleva ocho años sin citas y tiene ganas de enamorarse... ¿Será Pedro, quien ya pasó en una ocasión por 'First Dates' y se llevó más zarpazos que caricias, capaz de ponerle fin a casi una década sin besos, ni caricias?

Para saberlo, los solteros tienen que conocerse primero y uno de los temas de conversación que sale durante la cena es su experiencia pasada en el programa: "Soy repetidor buscando el amor". Desde entonces, confiesa que hay gente que le dice "el de la ruta del mejillón". De hecho, le hicieron algunos memes que se hicieron virales que desatan la risa de Carmen cuando los ve en su móvil: "Me lo paso bomba, como una niña".

Sin embargo, rápidamente cambia de conversación para contarle que es entrenador personal y nutricionista en Alicante. "Está muy bien de cuerpo porque se cuida y me gusta", señala al equipo del programa. A su cita directamente le pide que le entrene a ella: "Yo necesito cardio y mucha tonificación". "Si se pone, la entrenaremos en todos los campos", afirma el soltero.

El soltero reacciona al tiempo que su cita lleva "sin salami"

Durante la cena, los solteros se conocen más íntimamente y Carmen le confiesa que lleva ochos años "sin catar", algo que sorprende enormemente a su cita puesto que considera que "está para mojar pan".