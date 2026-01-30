Lara Guerra 30 ENE 2026 - 19:06h.

Isabel Pardo de Vera, se pone en contacto en pleno directo de 'Todo es mentira' con el fin de matizar la información publicada por el 'ABC' en la que se menciona una reducción en mantenimiento durante la etapa de Pardo de Vera y el caso Koldo. Además, se ha sincerado como nunca antes sobre la situación actual en la red ferroviaria tras la tragedia de Adamuz.

Sobre lo ocurrido en Adamuz, Isabel Pardo de Vera explica que "hasta el 2016 el gasto que se confunde con la inversión. El gasto es para reparar algo y la inversión restituir una obsolescencia esto ha dado para mucho hablar y muchas disculpas. Desde el 16 se nos ha encargado varios proyectos y no hemos dejado de hacerlo, por lo tanto esto no se trata de una falta de inversión ni de mantenimiento, está en los límites exponenciales; nunca ha habido más desde que conocemos la red. Lo que pasa que en determinados años se ha priorizado la red de alta velocidad pero al mantenimiento nunca se le ha hecho ni caso en la red convencional; y podemos hablar de Rodalíes, Madrid y muchos casos. Nosotros nos hemos encargado de eso".

Si siguiera siendo presidenta de ADIF, Isabel asegura que su primera medida sería "aunar el equipo que está completamente distorsionado, dónde nadie escucha a nadie y todos responden a preguntas políticas. Están echando a toda la gente que sabe de esto, y no se aprende en un año, se hace en veintipico. Nosotros hemos desarrollado muchos proyectos y nos hemos basado en una GAF para renovar las infraestructuras, y no se me cae el pelo en decirlo porque no había una referencia; había aleatoriedad sobre qué renovábamos y que no renovábamos y eso por supuesto la cantidad de riesgos técnicos es alucinante".

Sobre su dimisión, Isabel explica que "no me voy a meter más porque tengo miedo, mañana voy a coger un tren y tengo miedo a que me peguen un puñetazo". Por otro lado, el presentador pide una valoración de Óscar Puente, a lo que ella responde que "se ha implicado mucho más que otra gente y otros responsables de las empresas ferroviarias. No voy a hablar sobre sus opiniones acertadas o desacertadas porque no tengo redes sociales. Lo segundo es que esta Administración tiene grandes profesionales que nos hemos dejado la vida y todo está cayendo; la gobernanza es el cimiento de las buenas prácticas. Para mi lo que no se podía haber hecho es que cuando creamos la dirección general de Seguridad de Articulación hice una división entre la dirección de circulación de puestos de mandos que tienen el mismo nivel que la de mantenimiento, seguridad que reporté a la presidenta, porque si no hay organismo independiente que pueda valorar cualquier proceso no estará garantizada", asegura.

Asimismo, sobre lo que ha ocurrido, Pardo de Vera se sincera y considera que "creo que lo que está pasando es una decadencia otra vez. Los que sabemos de la complicación del sistema ferroviario necesitamos de una compenetración absoluto y si no funciona en su conjunto y ahora hay dos entes públicos que dependen del mismo ministerio que Renfe y ADIF y están confrontados por los intereses entre operador y administrador pues nada de esto se va a solucionar. Los efectos se ven a largo plazo".

Sobre la decadencia y confrontación que menciona, Isabel explica que "en ADIF hubo otro de los accidentes no me llegaron a imputar porque se hizo con transparencia siguiendo los procedimientos y porque cualquier reformación del organigrama requiere de un análisis de riesgos, que no se han dado aquí y veremos la demostración. Todo se ha disuelto y la seguridad debe ser un rabito, pero aún así sigo diciendo que es difícil que cada uno que no se suba al ferrocarril y se suba al coche aumentaremos 1.500 víctimas a la carretera".

Tras escuchar estas últimas declaraciones, el presentador no duda en mencionar si entonces el problema deriva de no estar "cuidando" a las personas que más entienden; a lo que Pardo explica que en la selección francesa su presidente llevaba 40 años y el otro lleva formándose 30 años porque esto no es una tontería. Lo que pasa es que hay que saber estar, escuchar, comprender a los equipos y la gobernanza es lo más importante".

Isabel Pardo de Vera responde a las informaciones de ABC: "Es el colmo de la falsedad"

En primer lugar, la que fuera directora de ADIF asegura que "efectivamente no he participado en ningún programa ni he hecho ninguna entrevista y confío plenamente en la justicia. A mi se me hace muy largo porque la reputación de una persona que lleva 20 años dedicándose a esto con un partido u otro pues son difíciles de explicar y de enfrentarse a la vida. Que alguien te señale y te llame corrupta...he decidido hacer esto porque la noticia de ABC es el colmo del retorcimiento y la falsedad"

Además, la expresidenta asegura que "me gustaría aclarar algunas cosas sobre lo que hicimos en ADIF, lo que es y lo que somos los profesionales de ADIF. Yo entré en 2007 después de estar 7 años en el mundo privado y por tanto lo voy a decir, conozco perfectamente todas las áreas de mantenimiento, de estrategia y así hemos hecho un periodo prospero. Estoy destrozada literalmente con lo que ha pasado. Sólo quiero que se reconozca porque mi familia sufre mucho ante las dudas, por eso estoy tan abierta a lo que me quieras preguntar".

Sobre el presunto plan de ajuste que se menciona en el 'ABC', Pardo de Vera asegura que "en ningún caso ha afectado al recorte del mantenimiento. Quiero contextualizar ese correo donde Manuel Fresno nos escribe sobre lo que se iba a hablar en el Comité. En 2016 me nombró Ana Pastor después de haberme ido por mi disenso en la manera de tratar los presupuestos en el tren a Galicia; se basaba en la forma de tratar los expedientes de acuerdo a la ley de contratación pública. No podíamos aceptar que no se aprobase una prórroga, una suspensión al contratista y de muchas otras cosas".

Por último, la que fuera presidenta de ADIF explica que "cuando Ana pastor me llamó, a lo mejor con todos los contratistas y agentes que participábamos incluidos los CEO yo le conté lo que creía que era el problema con pruebas. ¿Por qué esta obra se había bloqueado? Había una crisis económica pues era un modificado negativo y tampoco se aprobó. Cuando vi conveniente que nada se correspondía con la realidad me manifesté contraria y de ahí me marché, en aquel momento era una gerente que llevaba unas obras que es verdad que el ministerio tiene cuestiones, tener mucho volumen de inversión y la responsabilidad de firmar muchas cosas en cuánto a la seguridad ferroviaria. Ana Pastor me llama y después de marcharme quiso que volviese porque mis argumentos eran coherentes. No tengo nada subjetivo que aportar".