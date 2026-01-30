Lara Guerra 30 ENE 2026 - 17:16h.

Marta Carmona, diputada de Más Madrid, comparece en 'Todo es mentira' para valorar el funeral programado por Ayuso

Marta Carmona, diputada de Más Madrid, comparece en el directo de 'Todo es mentira' tras la celebración del funeral de Huelva en honor a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Asimismo, Isabel Díaz Ayuso contraprogramó otro en La Almudena, algo que ha sido muy criticado por parte de Más Madrid; quienes encuentran en esto un gran afán de protagonismo.

En primer lugar, Carmona comenta que "era el día de las víctimas y sobre todo el día de las familias. Yo soy psiquiatra y los rituales de despedida son un elemento imprescindible para elaborar el duelo. Es un momento muy delicado en el que lo que importan son las víctimas, que de repente en un momento así Ayuso escoja programar este acto es cuanto menos desconcertante".

Asimismo recuerda su mención hacia los familiares que mencionó: "Si encima tenemos en cuenta que aprovechó para insultar a los familiares de las víctimas de la residencia dos días después de saber que murieron abandonados pues es aún más terrible. No sé por qué ha hecho esto, si era para antagonizar al Gobierno de España y entrar en las primarias con el Partido Popular pero, desde luego no tocaba y nosotros no hemos querido participar en algo así que nos parece de mal gusto. No es por las víctimas, lógicamente sino por la elección del momento y por ese afán de protagonismo que de verdad no tiene sentido".

Sobre la valoración del funeral, la diputada asegura que "creo que triunfó el sentido común. Entiendo a los vecinos de Madrid que se quisieran acercar a rendir homenaje pero, no pegaba ni tocaba que fuera en es momento. Tenía todos los días y se ve que se quedó sola...creo que ni el PP la siguió. Era el momento de ver que necesitan las familias y de rendir homenaje y hacer una despedida, y en vez de eso estamos hablando de la enésima cosa que hace Isabel Díaz Ayuso para llamar la atención en momentos complicados en los que aprovecha para malmeter contra los familiares de otra tragedia".

Por otro lado, Marta Carmona confiesa que su partido no obtuvo ninguna invitación para este funeral porque "la intención de Ayuso estaba lejos de homenajear, quería conseguir focos. De alguna manera lo ha conseguido pero no como esperaba. Creo que este es uno de los asuntos en los que hay que estar por encima de la política, era un día emocionalmente relevante para las personas y no había que robar la atención".

Sin embargo, Ana Vázquez asegura que Carmona se contradice porque su partido no acudió al funeral celebrado en La Almudena, pero tampoco al de Adamuz. Ante esto, la diputada de Más Madrid confiesa que "el Gobierno ha tenido una representación importante, nosotros no queremos robar el protagonismo; son las víctimas y las familias. Es una cuestión de prioridades, hay que acompañar y mostrar respeto".