Risto Mejide, perplejo ante la "peligrosa situación" de las obras hidráulicas y presas: "El 60% necesita mantenimiento urgente"

Los ingenieros de presas alertan sobre la falta de inversión en mantenimiento para su seguridad. En España hay 2.500 presas y 1.300 se consideran grandes por tener más de 15 metros de altura y capacidad para embalsar más de mil millones de litros, un dato que sitúa a España a la cabeza de Europa. De estas presas, el 60% necesitan mejoras de seguridad a corto plazo.

La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos le ha enviado una carta a la ministra de Transición Ecológica para trasladarle la preocupación por la situación actual de la explotación y mantenimiento de las presas de titularidad estatal. En la carta también denuncian los niveles de carga y estrés laboral que tienen que soportar.

Con esta semana de lluvias, los embalses han aumentado un 2%, los embalses del Cantábrico, País Vasco y Cataluña son los que más acumulan.

Presidente de Ingenieros del Estado, sobre el riesgo de colapso de las presas: "Ese riesgo va incrementándose si el mantenimiento no es el adecuado"

‘Todo es mentira’ habla en directo con Imanol García, presidente de Ingenieros del Estado, quien explica cuál es el riesgo de que alguna de las presas colapse: “El riesgo entendido como la probabilidad de fallo, en el diseño de estas infraestructuras, es muy bajo, pero el inadecuado mantenimiento que se ha ido acumulando ha generado una serie de disfunciones en estas infraestructuras que lleva a que los servicios de explotación tengan que introducir estrategias de operación que limiten sus prestaciones”.

Además, detalla que el riesgo puede ascender si no existe un buen mantenimiento: “El riesgo cero no existe, siempre existe un riesgo, pero lo que pasa es que ese riesgo va incrementándose si el mantenimiento no es el adecuado o no dispongo del personal suficiente para mantenerlo en las condiciones adecuadas”.