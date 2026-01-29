La reacción de Risto Mejide a la comparecencia de Óscar Puente

Alfonso Serrano, secretario del PP de Madrid, sobre la comparecencia de Óscar Puente: "Le han pillado muchas falsedades"

Óscar Puente, ministro de Transportes, ha comparecido hoy en el Senado para dar cuenta de los accidentes ferroviarios y los reiterados problemas en el servicio de Rodalies en Cataluña.

Durante su comparecencia, Óscar Puente ha contestado a aquellos que le acusan de mentir: "Se me acusa de mentir. Utilizar la confusión técnica y la carga emocional para construir un relato de culpabilidad anticipada, que es lo que ustedes hacen, es muy poco presentable. Fiscalizar la actuación de un gobierno es una obligación parlamentaria, pero sembrar dudas infundadas para construir un relato de culpabilidad anticipada no es control democrático, es una profunda irresponsabilidad".

Además, pide a los senadores que se pongan en su lugar: "Lo digo con claridad desde el inicio, aquí ni se ha mentido ni se ha ocultado información. Les pido que se pongan en este momento en mi lugar. Yo, desde el domingo de la semana pasada, prácticamente no sé si he dormido tres horas al día".

Esperanza Aguirre: "Escribí un tuit que decía que el ministro Puente lamentará no haber dimitido, y creo que el tiempo me ha dado la razón"

Desde 'Todo es mentira', Risto Mejide se ha mostrado bastante molesto con las palabras del ministro: "Apenas ha dormido tres horas ¿Pretende el ministro que sintamos lástima por él? De verdad, sinceramente, prefiero sentir lástima por los familiares de las víctimas".

Esperanza Aguirre también ha reaccionado a las palabras del ministro: "Yo, al día siguiente, escribí un tuit que decía que el ministro Puente lamentará no haber dimitido, y creo que el tiempo me ha dado la razón. Creo que la dimisión honra a quien la hace, no porque sea culpable, pero la responsabilidad política es suya, del Ministerio de Transportes. Tendría que haber dimitido ya".