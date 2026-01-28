El presentador hace dos peticiones a Ione Belarra después de que ésta asegurara que tiene "sobrerepresentada a la derecha en esa mesa"

Risto Mejide defiende a Ana Pardo de Vera tras las críticas por la imputación de su hermana: "Vamos a seguir contando contigo, digan lo que digan"

Al volver del parón publicitario, Risto Mejide hace un inciso en su entrevista con la secretaria general del Podemos para recordarle dos cosas. Hay que tener en cuenta que, antes de que 'Todo es mentira' se fuera a publicidad, Ione Belarra protagonizaba un tenso momento al debatir intensamente con la abogada Paula Fraga y Cristina Cifuentes, llegando a señalarle a Risto Mejide: "Tienes sobrerepresentada a la derecha en esa mesa".

Además, el presentador tuvo que insistir en varias ocasiones a la entrevistada para poder dar paso a "la que manda" en la cadena. Dos motivos por los que ha sido tajante con la política.

Las tajantes peticiones de Risto Mejide a Ione Belarra

Las dos cosas que Risto Mejide quiere recordarle "con el máximo respeto" a la "señora Belarra" son, en primer lugar: "Le ruego que respete los tiempos. Es lo único que le pido porque mi labor aquí es la de moderar y, como usted está a distancia, es muy difícil moderarla a usted". Con lo cual, "si usted se extiende en una respuesta, yo tengo que cortarla. No es censura, es gestión del tiempo, tenemos muchos otros temas de los que hablar. Se lo ruego", insiste el presentador.

La segunda tiene que ver con que "no es la primera vez que hace comentarios sobre alguna de las colaboradoras": "Le tengo que decir que usted es libre de decirnos lo que quiera y llamarnos fachas o lo que usted quiera, pero le agradecería que no me dijera a mí cómo tengo que hacer mi programa, igual que yo no le digo a usted cómo tiene que dirigir su partido".

La entrevistada asegura que sí que lo ha dicho "bastantes veces". "Yo no digo nada y Dios me libre. Ya se hunden ustedes solos", contesta tajante. Sin embargo, Ione Belarra insiste en que le deje responder al tema que hablaban antes de publicidad aunque el presentador le indique que le ha dejado "un tiempo prudencial" dado que le han llamado para tratar sobre el nuevo decreto para la regularización de los migrantes: "Si usted quiere hacer una declaración institucional sobre la Guerra Civil, es usted libre de hacerla. Le hemos llamado para otro tema y usted lo sabe. Me gustaría, al menos, presentar ese tema a los espectadores le guste o no y después habla de lo que le de la gana", concluye Risto Mejide.