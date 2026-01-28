Risto Mejide lee los documentos enviados por el gabinete de Óscar Puente, pero su subdirector hace una puntualización

Risto Mejide, después de que la Audiencia Nacional abra diligencias previas contra Óscar Puente: "No quiero que dimita"

Hablando en directo con Arturo Criado en 'Todo es mentira', subdirector de 'El Español', sobre la conversión de la unidad de Emergencia, Seguridad y Gestión de Crisis cerrada por el ministro de Transportes y sobre una noticia suya que informa sobre que el ministerio se negaba a hacer público el certificado de la soldadura, "la tarde se anima" cuando Risto Mejide les comunica a sus compañeros y al entrevistado: "Tenemos entre los espectadores al gabinete de Óscar Puente".

"El gabinete de Óscar Puente nos ha escrito y nos han enviado el certificado de la soldadura", informa el presentador, quien procede a leer todo para que todos vean "en qué contexto lo dicen" haciendo "de mensajero" entre el gabinete y el periodista.

Los mensajes del gabinete de Óscar Puente a 'TEM'

Los mensajes enviados por el gabinete dicen, textualmente: "No veraz: Óscar Puente suprimió en julio la unidad de Emergencias y Prevención de Accidentes del Ministerio de Transportes". A continuación, lee el presentador, dicen: "Certeza: No se suprimió, se modificaron las funciones de la unidad de Emergencia, Seguridad y Gestión de Crisis y se pasó a denominar Observatorio para la Coordinación y Prevención de Crisis y la Atención a las Víctimas de Accidentes e Incidentes en los Modos de Transporte".

Además, añade: "Certeza: Con el cambio se consigue una actuación más eficaz y cercana, orientada a la supervisión y coordinación de crisis apoyándose en los centros directivos o entidades con competencias directas sobre las infraestructuras. Se asumen además nuevas funciones en materia de atención a víctimas y coordinación con la autoridad de investigación".

Eso es el "bloque de texto", señala Risto Mejide. No obstante, hay otros mensajes que, como Risto Mejide dice siempre que "no tiene filtro", procede a leerlos en voz alta: "Desde el gabinete de Óscar Puente, sobre esto de la unidad que está largando Arturo Criado, nada de nada de lo que está diciendo. Es un órgano consultor. La certificación de la soldadura se repartió el viernes tras rueda de prensa. Te la puedo adjuntar y luego firma la persona de prensa". Un mensaje que "parece que haya sido Puente que ha cogido el móvil", señala de broma el presentador.

Arturo Criado responde a los mensajes del gabinete que le desmienten

Fabián Pérez tiene dicha certificación del acta de inspección visual y geométrica de ese punto kilométrico exacto y muestra que ha sido "aceptada": "La había superado".

Sin embargo, el periodista responde: "Están haciendo una trampa eso es la revisión de la soldadura. Nosotros hemos pedido, en concreto, el informe del momento en el que se hace la soldadura porque hay una documentación por cada soldadura más allá de las revisiones".

Y es que, según comenta el subdirector de 'El Español', habló con alguien del ministerio para pedírselo y esta persona le contestó: "La sacaremos cuando toque". Por lo que Risto Mejide interpreta que "nos han dado un documento que no era lo que usted estaba pidiendo". "Básicamente, gato por liebre", contesta el entrevistado.

En cuanto al Observatorio, "leo Boletín Oficial del Estado del 30/07/2025: Queda suprimida la unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis", apunta. "Lo que está claro es que el BOE habla de suprimir la unidad de Emergencias", insiste.