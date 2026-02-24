La familia de Daniel se enfrenta al presunto agresor en los tribunales y reclama una modificación de la Ley del Menor

Las tías del joven asesinado a puñaladas por un menor de 13 años: “Nuestro sobrino no pertenecía a ninguna banda”

Daniel, de tan solo 17 años, murió tras recibir una puñalada en el corazón en plena calle. Los hechos ocurrieron el 2 de julio de 2025. Esa tarde, el joven circulaba en moto junto a un amigo cuando la Policía Local los identificó por conducción temeraria. Más tarde, cuando Daniel ya se encontraba solo, se cruzó con el presunto agresor, quien supuestamente le asestó una puñalada muy cerca del corazón.

A pesar de la gravedad de la herida, Daniel logró subirse de nuevo a su moto para intentar huir, pero apenas recorrió unos 100 metros antes de perder el conocimiento y desplomarse. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida y el joven falleció in situ.

El presunto agresor, de 15 años, fue detenido. Ahora se celebra el juicio y la familia tendrá que verse cara a cara con el menor acusado de haberle arrebatado la vida a su hijo.

'En boca de todos' ha podido hablar con Manoli y Francisco, padres de Daniel. Manoli asegura que aún desconocen el motivo del crimen: “No lo sabemos todavía. Daniel era un niño muy bueno, querido por todos, por su familia y sus amigos”.

Los Padres de Daniel: “No conocemos de nada al presunto asesino. Se entregó diciendo que era inocente”

Sobre lo ocurrido esa tarde, explican: “Daniel salía de Isla Mayor, cometió el fallo de hacer un caballito con la moto, le entró miedo y huyó de la policía. Se escondió en un sitio inadecuado y le quitaron la vida”.

En relación con el acusado, señalan: “No conocemos de nada al presunto asesino. Se entregó diciendo que era inocente”.

Además, la familia pone el foco en la Ley del Menor: “Estamos aquí reunidos para reivindicar la ley del menor, porque le faltaban 28 días al presunto asesino para cumplir los 16 y la condena cambia. Queremos que se cambie la ley del menor y que se haga justicia por Daniel”.