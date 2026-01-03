Estados Unidos anuncia que "ha capturado" a Nicolás Maduro tras un ataque aéreo contra Caracas y alrededores

El Gobierno venezolano no sabe dónde esta Maduro y exige a Trump "prueba de vida inmediata" del presidente y de la primera dama

CaracasEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que el Ejército de EEUU ha capturado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y a su mujer, la primera dama Cilia Flores, durante una operación militar ejecutada esta madrugada acompañada de una serie de bombardeos contra la capital del país, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha informado al país de que ahora mismo el Gobierno venezolano desconoce el paradero de Maduro y de la primera dama, y exigido inmediatamente al presidente Trump que presenta una "prueba de vida" que confirme, por lo menos, el bienestar del matrimonio. "Nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolas Maduro y la primera dama, Cilia Flores. Exigimos al presidente Donald Trump prueba de vida inmediata del presidente Maduro y de la primera dama", ha proclamado Rodríguez.

La opinión de los expertos tras la captura de Nicolás Maduro

En 'Noticias Cuatro' hemos podido hablar con analistas sobre las consecuencias de los ataques y la captura del presidente Maduro. Los expertos apuntan a que la situación en Venezuela ha entrado en una fase de máxima incertidumbre tras los ataques estadounidenses y la detención de Nicolás Maduro y de su esposa.

Desde primeras horas, la atención se centra en el papel que pueda desempeñar el Ejército venezolano. Todos los ojos están puestos en los cuarteles, algunos de ellos afectados por los ataques, lo que podría haber debilitado la cohesión de la cúpula militar. Los expertos señalan que los mandos intermedios serán clave en las próximas horas, ya que podrían inclinarse por apoyar un cambio de régimen.

Uno de los aspectos más relevantes apuntados por los analistas es que la captura de Maduro difícilmente podría haberse producido sin algún tipo de colaboración interna. La existencia de una posible traición dentro del propio régimen abre numerosos interrogantes: quién ha facilitado la operación, cuántas personas están implicadas y qué motivaciones han tenido, ya sea el rechazo al régimen o intereses económicos.

Desde el punto de vista militar, la operación es considerada un éxito, al haberse llevado a cabo dentro de un país controlado férreamente por el chavismo. Los analistas recuerdan que intentos similares han fracasado en otros conflictos recientes, lo que refuerza la idea de una oposición interna activa.

Pese a la detención de Maduro, los expertos advierten de que esto no implica necesariamente la caída inmediata del régimen. Destacan su capacidad de resistencia y adaptación. En este contexto, subrayan que el verdadero poder no reside únicamente en Maduro, sino en el control de las Fuerzas Armadas, un ámbito en el que figura como actor clave Diosdado Cabello. No se descarta que el régimen trate de reorganizarse en torno a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, mientras se redefine el equilibrio de poder interno.

Las próximas horas y días serán determinantes para saber si el Ejército se alinea con la actual estructura del régimen o abre la puerta a una transición política ordenada.