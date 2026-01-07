Delta Force: así entrena el cuerpo de élite que capturó a Maduro

La detención de Maduro y su esposa fue ensayada durante meses por el ejército estadounidense: sus grandes operaciones.

Trump y Pete Hegseth: ¿testigos de los ensayos de la operación Resolución Absoluta?

La detención de Maduro y su esposa fue ensayada durante meses por el ejército estadounidense. Contaron incluso con una réplica de la casa de Maduro para desarrollar con precisión la operación de captura. El entrenamiento de los Delta Force, la unidad de élite que detuvo a Maduro, se considera casi inhumano, solo superado por superhombres elegidos entre lo más selecto del ejército americano. Y Trump lo sabía desde hace tiempo, informa Álvaro Berro.

La Delta Force es la unidad de élite del Ejército estadonidense más brutal. Sus miembros acceden desde distintas unidades, sobre todo de las Fuerzas Especiales (Boinas Verdes) o Ranger. Se ingresa de forma voluntaria o recomendación. La selección extremadamente dura, salvaje, tanto en la resistencia física como en fortaleza mental o estabilidad psicológica.

La Delta Force es oficialmente conocida como el Primer Destacamento Operacional de las Fuerzas Especiales Delta. Es un grupo militar de operaciones especiales encargado de misiones de alto riesgo, como la lucha antiterrorista, el rescate de rehenes y la captura o eliminación de objetivos de alto valor para EE UU. La unidad opera bajo estricto secreto, y sus misiones rara vez son reconocidas públicamente por las autoridades.

Junio de 2025, Trump y Pete Hegseth acuden a una demostración militar en la que intervienen boinas verdes y regimientos de paracaidistas. Bombardean alrededor de un edificio, asaltan en segundos la estructura entrando por la azotea ante la mirada del presidente y su ministro de defensa. Una operación que recuerda, con muchos matices, a lo acontecido en Venezuela en la operación Resolución Absoluta cuyo objetivo fue capturar a Maduro. Primero, neutralizar de defensas antiaéreas, con ataques con misiles y guerra electrónica gracias a un trabajo previo de la PCIA y fuerzas especiales recopilación de rutinas, movimientos y ubicación. Informantes, reclutas infiltrados y entrenamiento en una réplica exacta del complejo, similar a la preparación para la misión contra Bin Laden o la captura de al-Baghdadi.

Maduro se dio con la puerta de la Habitación del Pánico en la que intentó ocultarse

Los que entran son miembros de la Delta Force. Asaltan, acaban con guardias venezolanos y cubanos, capturan a Maduro y su esposa en minutos que, por cierto, se dio con la puerta intentando entrar en la habitación del pánico, de ahí su evidente cojera, aunque otras fuentes señalen que esta desaparición de forma repentina ante los tribunales.

Donald Trump se mostró orgulloso de una operación que salió perfecta, pero los Delta Force, aunque élite, no siempre han logrado sus objetivos. Según desveló en un amplio reportaje al respecto el Washington Post, la unidad creada en 1979 como equipo de rescate y respuesta del ejército estadounidense al aumento de incidentes terroristas internacionales y que Chuck Norris popularizó en los cines de medio mundo, no siempre ha culminado sus objetivos. En la 'Operación Garra de Águila', intentaron sin éxito la extracción de rehenes de la Embajada de Estados Unidos en Irán en 1980. También participaron en la llamada batalla de Mogadiscio (Somalia) en 1993, una operación en la que murieron 18 soldados estadounidenses y que contó la película 'Black Hawk derribado'. Si triunfaron en la captura de Sadam Husein y ahora en la de Maduro.