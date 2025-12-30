First Dates 30 DIC 2025 - 23:00h.

Carlos Sobera ha recibido a Mila en el restaurante de 'First Dates', quien le ha hecho una impactante confesión

Mila es una mujer de 37 años que ha acudido a ‘First Dates’ a buscar el amor. Ella nació en Moscú, Rusia, aunque lleva prácticamente toda su vida en España. Dice de ella misma que es “muy activa, nerviosa e impulsiva” y asegura que, aunque suele ser “sencilla y simpática”, también tiene un carácter muy fuerte.

Nada más entrar en el restaurante del amor, la comensal ha explicado qué buscaba en una pareja y ha dado un dato que para ella es fundamental en una relación. Cuando Carlos Sobera le ha preguntado si se consideraba una persona “pasional”, ella no ha tenido dudas a la hora de responder.

“Has tocado el tema que más me gusta”, decía ella. Es importante, hay que disfrutar de este cuerpo”, apuntaba. Después de esa frase, la participante del programa de Cuatro ha relatado que ella le daba mucha importancia en una relación: “Un 98%, por no decirte 100%”, decía, dejando al presentador completamente en shock.

Completamente boquiabierto, Carlos Sobera no ha tardado en reaccionar y ha hecho un divertido comentario después de que ella dijera ese alto porcentaje. Si quieres ver que es lo que le ha contestado él, no dudes en dar al play al vídeo que encabeza esta noticia.

La decisión final de Mila en ‘First Dates’

En el restaurante del amor, Mila se ha dado cita con Germano, un hombre con el que a priori ha conectado mucho. ¿Será tan importante para él el sexo como para ella? ¿Habrán decidido marcharse juntos del programa?