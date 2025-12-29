Miguel Manso 29 DIC 2025 - 14:50h.

La filósofa publica ‘Alas para volar’, una guía transformadora para volver a empezar después de una crisis vital

Enfatiza la importancia de la alegría como brújula vital y la necesidad de superar el pasado para alcanzar una vida plena

Compartir







La filósofa y divulgadora Elsa Punset (Londres, 1964) presenta su nueva obra, ‘Alas para volar’ (Destino), donde explora el complejo viaje hacia la autenticidad a través de una poderosa metáfora personal. Punset narra cómo su vida se vio alterada por el hallazgo de una cría de gorrión paralizada de miedo, una experiencia que coincidió con un período de agotamiento personal tras una relación desequilibrada y dolorosa. Cuidar de esta pequeña criatura desplumada se convierte en el detonante para una búsqueda más profunda de comprensión y reparación, con el objetivo de no ceder al cansancio y la tristeza.

La obra se adentra en la psicología del desarrollo, destacando que la primera mitad de la vida es vista, según el psicólogo James Hollis, como "esencialmente un error gigantesco e inevitable". Esto se debe a que las decisiones y metas están fuertemente condicionadas por las expectativas sociales, culturales y familiares, haciendo que sea fácil perder la esencia del niño interior. ‘Alas para volar’ insta a los lectores a superar la infancia y el condicionamiento aprendido, examinando patrones familiares comunes como el autoritarismo o la ausencia emocional, que determinan cómo amamos y nos relacionamos en la adultez. La segunda mitad de la vida, por lo tanto, comienza con un proceso más consciente para descubrir quién se es en realidad, más allá de lo aprendido.

Para navegar hacia una vida más auténtica, Punset enfatiza la necesidad de despertar y escuchar las señales internas. Se describe el cuerpo como un detector de alertas, advirtiendo de peligros o entornos dañinos a través de sensaciones físicas como la ansiedad, el asco, la ira o "un nudo en el estómago". Estas "banderas rojas" son avisos que la mente a menudo intenta ignorar con excusas. La autora subraya también que la alegría, considerada un "lujo biológico" por un cerebro programado evolutivamente para sobrevivir en entornos peligrosos, es de hecho fundamental para la salud mental y una vida plena que se eleva por encima de la mera supervivencia.

Un componente crucial del crecimiento es transformar las dinámicas afectivas. Punset explica que el enamoramiento es a menudo una "tormenta química irresistible" donde proyectamos patrones familiares y buscamos que el "otro mágico" llene nuestras carencias, un impulso que puede llevar a repetir relaciones abusivas o difíciles porque nos resultan familiares. El amor verdadero, en cambio, comienza cuando se disipa esta ilusión y se elige aceptar al otro con claridad, sin idealizaciones, buscando el crecimiento recíproco. Este proceso de autodescubrimiento y sanación requiere aprender a decir "no" y "amar tu soledad," convirtiendo el silencio en un espacio vital donde la vida pueda prosperar.

Otro ejemplo son las relaciones con los amigos. En una entrevista con Noticias Cuatro, Elsa Punset confiesa que sigue el ejemplo de la actriz Jane Fonda, quien le pregunta a las personas interesantes que conoce si quieren ser su amigo. “Yo he cambiado mi forma de hacer amigos -explica-. Cuando conozco a alguien interesante, le pregunto directamente si quiere ser mi amigo”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

‘Alas para volar’ se presenta como una brújula para quienes buscan liberarse del pasado y encontrar su camino. El libro invita a los lectores a la acción, a preguntarse qué precio habrán de seguir pagando si no se deciden a crecer y volar, y a elegir conscientemente el amor sobre el miedo para poder "aprender a volar" a pesar de la fragilidad inicial.