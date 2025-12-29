Echenique se moja y desvela quién es su líder para unificar a la izquierda española

El panorama político a la izquierda del PSOE es, sin duda, complicado. Pablo Echenique, colaborador de 'Todo es mentira' y político, ha dado su opinión sobre la división de la izquierda de cara a las próximas elecciones en Aragón. La izquierda afronta las próximas elecciones autonómicas de Aragón profundamente dividida, un escenario que, según muchos analistas, podría beneficiar directamente al Partido Popular.

Echenique ha sido especialmente contundente al señalar responsabilidades y consecuencias políticas: “Las circunscripciones en Aragón son bastante proporcionales”, ha explicado, recordando que el Parlamento autonómico cuenta con 67 escaños y que la provincia de Zaragoza reparte más de 30, una cifra comparable a Madrid en unas elecciones generales.

Sin embargo, más allá del sistema electoral, Echenique ha señalado dos hechos que considera incontestables. El primero, que Sumar “se ha roto” en Aragón: “Chunta Aragonesista e Izquierda Unida están juntas en el Parlamento español, pero en Aragón van por separado. Lo que se ha roto es Sumar, se ha roto en dos”, ha afirmado. Además, el colaborador ha culpado a la división de la izquierda de darle "alas" a la extrema derecha.

Echenique señala a Sumar

El segundo hecho que ha destacado es el pacto de Izquierda Unida con una organización que, según Echenique, no existe orgánicamente en Aragón: “Sumar Aragón no existe, no tiene órganos, no tiene sede. ¿Qué significa pactar con algo que no existe?”, se ha preguntado, insistiendo en que esta decisión no puede atribuirse a Podemos.

Para el dirigente morado, el problema de fondo no es solo organizativo, sino profundamente político. A su juicio, la división responde a dos modelos de izquierda enfrentados: una que esté dispuesta a criticar al Gobierno central por cuestiones como el rearme, la falta de políticas de vivienda, los casos de corrupción o los problemas internos del PSOE, y otra que, según él, evitaría esos debates en campaña: “La división es política, no organizativa”, ha resumido.

En busca de una izquierda "clara y valiente"

Echenique ha advertido de que la ausencia de una izquierda “clara y valiente” es precisamente lo que está dando alas a la extrema derecha, un mensaje que ha defendido pese a las dudas expresadas en plató sobre la viabilidad real de esa alternativa unitaria.

Como ejemplo, ha citado Extremadura, donde Sumar no concurrió porque no existía como estructura territorial y se optó por otra fórmula. “¿Por qué en Aragón no se ha hecho lo mismo?”, ha cuestionado, reiterando que Podemos no ha pactado con fuerzas inexistentes en el territorio.

Además, Echenique se ha mojado y ha mencionado a su compañera Irene Montero como una líder de izquierda, a pesar de las polémicas que ha tenido cuando estaba en el ejecutivo: "En el Gobierno no sobraba feminismo, sobraban puteros", afirmaba tajante.

Con la izquierda fragmentada en varias candidaturas, Aragón se perfila como uno de los escenarios clave donde la división puede tener un alto coste político, mientras el debate sobre responsabilidades y estrategias sigue abierto dentro del espacio progresista.