El alcalde de Badalona continúa de en el ojo de la polémica tras haber sido denunciado por el eurodiputado de Comuns, Jaume Asens, ante la unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía por haber desalojado a cientos de migrantes del instituto B9 de la localidad.

Los motivos que presuntamente han motivado la denuncia, explicada por el denunciante en su intervención en 'Todo es mentira', han sido desmentidos tajantemente por Xavier García Albiol en el programa.

El alcalde de Badalona da sus argumentos

"Lo primero que quiero decir es que este señor, que me ha puesto esta denuncia porque son del todo intrascendentes, no ha dicho una verdad”, afirma nada más entrar en el programa. Es en este momento cuando aclara todas las declaraciones que ha dicho en el programa y que el alcalde de Badalona considera oportunas.

"No hay cincos asentamientos como dice", asegura, puesto que solo existe un único espacio ocupado por unas 60 personas con una media de edad similar a las que ocupaban el instituto desalojado a las que "les ofrecieron una alternativa para ir a vivir y se negaron porque el sitio no les gustaba".

Durante meses, tanto servicios sociales de la Generalitat de Catalunya como del Ayuntamiento llegaron a un acuerdo sobre cuántas personas del asentamiento eran realmente vulnerables, señala. "Decidieron que vulnerables de verdad solo eran de verdad 55 personas de los que una parte fueron alojados antes de la desocupación y la otra parte después. Están todas en una pensión o en diferentes espacios", añade.

También desmiente que no se hayan aplicado los servicios sociales cuando "antes, durante y después el protocolo del Ayuntamiento se ha aplicado por parte de los técnicos" pues cinco técnicos montaron el día del desalojo un espacio para atender 'in situ' a las personas que quisieran ser atendidas, al igual que se creó un departamento específico al que solo se acercaron alrededor de 50 personas de las 150 desalojadas, asegura. "Por mucho que lo repitan, está escrito en el auto", insiste.

Otro tema que no le parece menor, señala, es que "parece que estemos hablando de las hermanitas de la caridad" cuando "estamos hablando de personas que, una parte muy importante de ellas, se dedicaron a crear problemas de delincuencia, robo, tráfico de drogas, prostitución…". Tanto es así que "tuvieron a los vecinos de los barrios colindantes absolutamente amargados durante dos años y medio", comenta. Algo sobre lo que "evidentemente" tiene pruebas que presentaron a modo de informe cuando solicitaron la desocupación.

Por último, existen otros aspectos que se han comentado y que considera una "absoluta barbaridad". Se refiere a la reunión en la puerta de la Iglesia donde presuntamente dijo "haced lo que consideréis", momento en el que los vecinos dijeron que no se iban a mover de allí. Albiol, según cuenta, les pide un margen de negociación por lo que se marchan a casa y, tras gestionarlo, quedan al día siguiente en el mismo lugar. Ahí les pide que dejen pasar a 15 personas no conflictivas y les asegura que él se hará cargo en caso contrario. "Está todo grabado, había medios de comunicación", afirma.