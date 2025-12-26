Eva Ruiz explica el contexto en el que se produjeron los audios emitidos en 'TEM' y denuncia que el PSOE no hiciera nada tras su denuncia interna

El PSOE ha estado salpicado en las últimas semanas por multitud de denuncias por acoso sexual pero, también, por acoso laboral. Es el caso de la denuncia a Inés Rey, alcaldesa socialista de La Coruña, y el teniente alcalde José Manuel Lage, cuyos audios fueron emitidos en exclusiva.

Sin embargo, se desconocía el contexto en el que se producían... hasta hoy. Eva Ruiz, una de las denunciantes y secretaria general del PSOE en La Coruña por aquel entonces, entra por llamada telefónica para dar los detalles sobre la denuncia y confesar que el número tres del PSOE por aquel entonces, Santos Cerdán, no hizo nada cuando interpuso una queja interna.

Así era el entorno laboral en el Ayuntamiento de La Coruña

Los audios se grabaron en "una de las reuniones del grupo municipal socialista" donde se muestra "una de las actitudes que mantenían durante alguna de estas reuniones" que han tenido, asegura.

Aunque "no son la base de la denuncia", "sí son una pequeña muestra representativa de lo denunciado". Y es que, según señala, "era una situación continua en el tiempo, tanto de insultos, de violencia verbal y de trato vejatorio por parte de la alcaldesa y el teniente de la alcaldesa", lo que daba lugar a "un entorno laboral tóxico" en el Ayuntamiento.

De ello hay evidencias, no solo en los audios ya que "hay compañeros y compañeras que fueron testigos de esta reunión y de otras reuniones" pues, repite, "no se trata de una denuncia por un acoso laboral o por una situación actual, sino que es por una actitud y acciones que estaban prolongadas en el tiempo".

Tanto es así que la otra compañera denunciante "fue tal el acoso que tuvo que abandonar un pleno e irse al hospital con un ataque de ansiedad". "Evidentemente, esto no se puede consentir ni permitir ni en política, ni en ningún trabajo", apunta contundentemente.

A su denuncia se suma, en principio, la denuncia interpuesta por Esther Fontán y la de una compañera, según informó un periódico digital. Por lo que no tiene miedo a presentarse ante Fiscalía para demostrar la veracidad de su denuncia, tal y como ha pedido la alcaldesa a las denunciantes: "Defenderé mi versión dónde haga falta porque no se pueden permitir estas conductas, esos comportamientos impropios".

Eva Ruiz ya denunció por canal interno el acoso laboral: "Santos Cerdán prefirió no hacer caso"

Según afirma la entrevistada, ella ya denunció por el canal interno, tanto en la Secretaría de Organización como en la Comisión de Ética, pero "no prosperó": "Santos Cerdán prefirió no hacer caso y ahora que el partido abre este nuevo canal contra el acoso que parece que ha funcionado en otros casos, pues lo que reclamo al partido, al PSOE y al PSdeG que tomen medidas porque hay pruebas, hay testigos y hay denuncias".

Eso sí, no mandó carta si no que lo hizo a través del Comité de Ética de Galicia, pero reconoce que tanto el vicesecretario de entonces del PSdeG y el secretario de Organización "hablaron personalmente con Santos Cerdán".

"Las denuncias se dejaron pasar", asegura. "El acoso es lo lo más grave pero sí que es cierto que nos duele y nos molesta que ni desde Ferraz, ni desde el PSdeG se hayan puesto en contacto con nosotras a pesar de que son conocedores de las denuncias y, sobre todo, la actitud del partido", añade.

De hecho, "han pospuesto tomar una decisión respecto de las denuncias hasta el día 10 de enero que van a convocar un Comité Nacional Urgente". Sin embargo, "a día de hoy no ha contactado a nadie con nosotras", confiesa.