Tras descubrir los mensajes de Mazón a Feijóo durante la DANA, el líder del PP ha sido acusado de haber mentido: Ana Vázquez lo desmiente

Ana Vázquez “deja plantado” a Feijóo para estar en ‘Todo es Mentira’: el dardo de Risto Mejide en plató

Tras salir a la luz los mensajes que el líder del PP recibió de Carlos Mazón en la gestión de la DANA después de entregárselos a la juez, Alberto Núñez Feijóo se ha retractado en sus palabras y ha asegurado que se equivocó cuando dijo que el presidente de la Generalitat le tuvo informado desde el lunes, cuando en realidad fue desde el martes, concretamente a las 20:10 horas cuando la situación ya era crítica.

Este es el motivo por el que se ha acusado al líder del Partido Popular de mentir, algo que ha desmentido Ana Vázquez en su intervención en 'Todo es mentira'.

"La colaboración ha sido absoluta"

Tal y como apunta Pablo González Batista, Feijóo dijo que había estado informado en tiempo real durante la DANA y ahora los mensajes lo retractan. Sin embargo, Ana Vázquez asegura que hace un año el propio gabinete del Presidente apuntó que no se había producido ningún mensaje puesto que "Feijóo dijo el lunes y lunes no había DANA, se refería al martes. Partimos de de esta premisa".

No obstante, el presentador deja caer que si recibir un mensaje a las 20:00 horas de la tarde significa estar "informado a tiempo real" tal y como el líder del PP aseguró "cuando las lluvias empezaron, como bien sabes, muchísimas horas antes". La diputada del PP, quien se encontraba en un pleno en el Congreso sobre las 21:00 horas con compañeros valencianos, afirma que "no había información".

"Ahora parece ser que hasta que envíe los documentos a la juez, hasta parece mal", señala. Por ese motivo, recalca que se le requirieron los mensajes de manera voluntaria, tal y como se puede ver en el auto, y lo hizo antes de que terminase el plazo de cinco días que le dio y "se hizo con total transparencia". "La colaboración ha sido absoluta", añade.

¿Por qué envía únicamente los mensajes de Carlos Mazón?

Otra de las razones por las que ha sido criticado el líder del Partido Popular es porque únicamente ha compartido solamente los mensajes que él recibe del President, pero esto tiene una explicación según Ana Vázquez.

"Me imagino que la jueza quiere saber si el presidente Mazón tuvo algo que ver con el ES-Alert o no tuvo nada que ver y por eso quiere la información que le pudo trasladar", argumenta.

No obstante, a Ana Vázquez le parece "muy grave" que se esté hablando de las comunicaciones del líder de la oposición cuando "no tiene capacidad de gestión". "¿Dónde están los mensajes de Sánchez, de la delegada del Gobierno, de la Confederación Hidrográfica, de los Ministros...?... ¿Qué ocultan, por qué no vemos sus mensajes?", deja caer.

"Yo creo que ahora queremos trasladar que la culpa de la DANA era de Feijóo. Estamos pasando unos límites muy graves por hacer política, me parece muy lamentable", concluye.