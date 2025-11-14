La colaboradora del programa y diputada del PP aparece en directo y bromean: “Te ha preferido a ti antes que a su jefe”

En ‘Todo es Mentira’ no se pierde una. Y si hay ocasión de hacer humor político… mejor que mejor. El programa arrancó con Risto Mejide bromeando después de que Ana Vázquez, diputada del PP y colaboradora, llegara al plató procedente, supuestamente, “de plantado” en una reunión a Alberto Núñez Feijóo.

La oportunidad era demasiado jugosa como para no convertirla en un chascarrillo. Nada más comenzar, Risto soltó la bomba con toda la guasa del mundo: “Me han dicho que Ana Vázquez ha dejado plantado a Feijóo ahora mismo para venirse aquí”, comentó entre risas, desatando la risa general.

Laila Jiménez y el resto del equipo siguieron el juego encantados. La presentadora apuntó que la diputada había salido de una reunión con sindicatos de Policía y asociaciones de la Guardia Civil en el Congreso: “Ana, sin que sirva de precedente… te ha preferido a ti antes que a Feijóo. Algo importante debía de ser”, bromeó.

El dardo de Risto Mejode

Risto, fiel a su estilo, remató con un toque de ironía marca de la casa: “Nos alegramos de que, por una vez, un político prefiera estar delante del pueblo antes que con tu jefe”.

En plena carcajada, Ana Vázquez aclaró que la reunión llevaba horas prolongándose, pero eso no impidió que el plató celebrara, en tono totalmente jocoso, que la política popular hubiera priorizado estar en ‘TEM’: “Has hecho muy bien en venir aquí”.