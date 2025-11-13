Jesús Villegas e Ignacio González-Vega arrojan luz sobre el futuro del fiscal general del Estado tras quedar el juicio visto para sentencia

El caso de Álvaro García Ortiz es "tan enrevesado" y las posturas sobre su culpabilidad están tan encontradas que en 'Todo es mentira' deciden invitar no a uno, a dos magistrados para arrojar luz al respecto.

Ellos son Jesús Manuel Villegas, magistrado y representante de la Plataforma Cívica Independencia Judicial, e Ignacio González-Vega, magistrado y miembro de la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia, quienes responderán a una pregunta que tiene a la actualidad española en vilo: ¿Existen elementos para condenar al fiscal general del Estado más allá de la duda razonable?: Aquí la respuesta.

¿Puede ser condenado a raíz de lo escuchado durante el juicio?

Ignacio González señala que "no hay prueba directa de la filtración del correo", por lo que hay que recurrir a la prueba indiciaria y, a partir de ahí, ver qué indicios existen puesto que, citando a la jurisprudencia, "deben ser una pluralidad de indicios sólidos y consistentes".

Teniendo en cuenta esto, apunta como indicios la declaración de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra: "Habla de una conversación que parece incriminar al fiscal general del Estado la filtración". También el informe de la UCO.

Por otro lado, Jesús Manuel Villegas señala como evidente la existencia de indicios de culpabilidad por parte de Álvaro García Ortiz porque "sino no habríamos llegado aquí". Sin embargo, lo importante para ser condenado o no es que "esos indicios tengan el peso suficiente", lo cual lo decidirán los magistrados.