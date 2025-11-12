Por primera vez Risto Mejide está de acuerdo en una de las declaraciones de Carlos Mazón tras la catástrofe de la DANA

La reacción de Risto Mejide al ver al fiscal general del Estado retirarse la toga para declarar: "Estoy hipnotizado con esta imagen"

Mientras se concreta si el Partido Popular y Vox deciden si aceptarán a Pérez Llorca como sustituto de Carlos Mazón, pues el tiempo que puede mantenerse en el poder dejó alucinado a Risto Mejide, el presidente en funciones comparecía la tarde del 11 de noviembre en la comisión de la DANA. Fue ahí donde afirmó tajantemente, entre otras cosas, que nadie ha dado ni asumido más responsabilidades por la catástrofe que él.

"Es verdad, nadie ha dado más explicaciones que él y todas distintas. ¿Tú sabes lo difícil que es inventarse una distinta cada día? ¡Es muy difícil!", ironiza el cómico Pere Aznar. "No solo eso: Nadie ha hecho sobremesas más largas que las suyas y eso tampoco lo hace cualquiera", añade su compañera Virginia Riezu. Sin embargo, Risto Mejide deja de lado la broma para romper una lanza por primera vez a favor del presidente de la Generalitat.

La única vez en la que Risto Mejide da la razón a Carlos Mazón

"En honor a la verdad y antes de darle a Mazón como quien intenta cerrar un cajón estropeado, hay que decir una cosa", interrumpe el presentador a los colaboradores de 'Todo es mentira'. "Una sola cosa de las que ha dicho, una, es cierta. Y esa cosa cierta la ha venido diciendo desde el principio, eso hay que reconocérselo", añade.

Risto Mejide se refiere a que Carlos Mazón ha señalado que no hacía falta que él estuviera en el CECOPI porque no formaba parte del mismo. "Es cierto, todo lo demás... Ná'. Hay que decirlo, es verdad, ahí tiene razón", apunta el presentador.