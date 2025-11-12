Risto Mejide hace humor sobre el momento en el que el fiscal general del Estado se quita la toga para declarar

Isaac Blasco revela la actitud del fiscal general del Estado durante el juicio: "Me ha llamado mucho la atención"

Compartir







El 12 de noviembre, el fiscal general del Estado ha declarado en el Tribunal Supremo y para hacerlo ha decidido quitarse la toga que llevan habitualmente los representantes del Ministerio Público y que lleva vistiendo desde que el juicio arrancó la semana pasada. Un gesto que pasará a la historia y que no ha dudado en comentar Risto Mejide en 'Todo es mentira', quien además ha hecho humor comparándolo con un superhéroe.

La comparación de Risto Mejide con un súperheroe

Mientras Álvaro García Ortiz declaraba en el juicio sin toga por su condición de acusado y se negaba a responder a las preguntas desde el altar por respeto al Tribunal, Risto Mejide no puede dejar de comentar el momento histórico que estaban viviendo, haciendo humor sobre el mismo: "Ponedle música de Superman, por favor".

Una banda sonora que le ha parecido especialmente cómica si acompañaba a las imágenes del fiscal general del Estado desprendiéndose de la toga. "Ahí todo el mundo ha dicho 'Es él. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión?", pregunta bromeando el presentador. "Ojo, no le mires tres veces que te borra todo el móvil", advierte además Risto Mejide recordando lo que hizo el acusado una vez saltó la noticia de que estaba siendo investigado.

"Estoy hipnotizado con esta imagen", confiesa mientras se repite una y otra vez. "Pensaba que dormía con la toga", añade Javier Chicote. Una suposición que le recuerda a lo que en una ocasión le dijo Margarita Robles a Pedro Sánchez: "Duerme con el uniforme". Por si la comparación con el superheroe no fuera suficiente, esta escena le lleva al presentador a imaginarse a un boxeador. Es en este momento en el que Javier Chicote revela que por la mañana se ha peleado con un bombero, aunque nada grave.