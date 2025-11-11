Durante su entrevista en 'Todo es mentira', García-Castellón se abre con Risto Mejide sobre su experiencias como juez en la Audiencia Nacional

El juez García-Castellón se defiende de Pérez Dolset y justifica su personación en la causa de Leire Díez: "A palabras necias, oídos sordos"

En 'Todo es mentira', el juez jubilado Manuel García-Castellón profundiza sentado en el Chester sobre los temas que trata en su nuevo libro 'Habla, para que se conozca'. Sin embargo, Risto Mejide aprovecha la entrevista para conocer más de cerca su carrera judicial y sus sombras.

García-Castellón reconoce haber sufrido presiones indirectas de políticos

Cuando el presentador le pregunta si alguna vez ha sufrido la presión de algún político su respuesta es: "Directa nunca". "¿Indirectas?", se cuestiona Risto Mejide. "Bueno, depende de tu percepción y tu sensibilidad", deja caer García-Castellón.

Una afirmación que el presentador interpreta como un sí, por lo que trata de descubrir de qué manera ha sido presionado sin desvelar nombres. Sin embargo, se niega a revelarlo por un motivo: "Hay jueces que están ahora mismo ejerciendo. ¿Qué quieres, que le de ideas a los malos para que las empleen? No pienso hacerlo, compréndeme".

Ante su respuesta, Risto Mejide siente curiosidad si en alguna ocasión surtió efecto: "En mí desde luego que no aunque sea en el efecto contrario, efectivamente". Por estas razones siente pena, entre otros, el juez Peinado: "Yo tenía escolta y protección 24 horas y él no la tiene y cualquier exaltado puede decir 'Este juez facha y prevaricador, le voy a pegar un par de bofetadas'. La gente que está mal de la cabeza está por ahí".