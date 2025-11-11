El magistrado jubilado de la Audiencia Nacional se sienta en el Chester de 'TEM' para llevar a cabo una profunda entrevista con Risto Mejide

Jorge Calabrés revela el curioso comportamiento de Leire Díez justo antes de que declarase: "Ha intentado contactar una hora antes"

Compartir







El magistrado jubilado de la Audiencia Nacional que instruyó causas de gran trascendencia mediática tales como el caso Villarejo o el Tsunami Democràtic, se sienta en el Chester de 'Todo es mentira' para hablar sobre los temas que incluye en su libro 'Habla, para que se conozca' pero, también para aclarar ciertas noticias en las que se ha visto involucrado.

Uno de ellos, si es cierta o no la acusación que Javier Pérez Dolset hizo en este mismo programa sobre una mala práctica realizada durante el caso Villarejo y, también, cuál es el motivo que le ha llevado a personarse en la causa de Leire Díez.

El juez desmiente la acusación de Dolset

Cuando Javier Pérez Dolset se sentó en el programa de Risto Mejide justo en el lugar que ahora ocupa el magistrado, éste le mencionó asegurando que cuando le entregó los audios desencriptados de Villarejo, él los metió en un cajón.

"A palabras necias, oídos sordos. No tengo nada que decir, eso es una tontería porque no es verdad. Cualquiera puede decir cualquier cosa pero, ¿cómo te defiendes?. ¿Cómo voy a hacer una de esas cosas yo, un profesional?", responde tajante García-Castellón.

Sin embargo, el presentador pregunta qué cómo puede saber la sociedad quién está diciendo la verdad. "Decide tú, yo no tengo nada más que decir, es una cosa absurda totalmente", señala. De hecho, no se ha querellado contra él por un motivo: "Si me tuviera que querellar contra todos los que han dicho barbaridades contra mí, no tendría tiempo".

Con el caso Leire sí que se ha metido pues considera que es "muy descarado" ya que lleva mucho tiempo trabajando mano a mano con el fiscal Grinda o Stampa y "son gente de una valía profesional inmensa": "Que digan barbaridades de compañeros pues la verdad es que me indigna".

El motivo de su personación en el caso de Leire Díez

El juez García-Castellón se ha personado en la causa de Leire Díez, lo que significa que será conocedor de lo que se está hablando en sede judicial, "simplemente para saber". De esta manera, quiere dejar claro que no se ha querellado contra ella, ni nada por el estilo: "Lo primero que quiero es tener la información de primera mano y no leerlo en los medios". Así conseguirá interpretar la información creando su propia película y no la que le quieran contar, asegura.

Del juicio, lo único que quiere es que salga "la verdad judicial de lo que pasó": "Mal juez sería si no lo quisiera". No obstante, Risto Mejide no comprende qué es lo que hay en esa información que a él le interesa tanto: "Es como si a ti te dicen que te dedicas a la brujería y tú quieres saber por qué dicen eso. Pues ya está". Recordemos que saltó la noticia de que Leire Díez buscaba información en su contra y difundía afirmaciones falsas para dañarle: "Quiero saberlo".

Esto no significa que teme que encuentren algo que le pueda comprometer: "No, absolutamente. Yo siempre digo lo de Alfonso María de Ligorio: En Italia, en el siglo XV, estaba jugando a la pelota contra una pared y pasó un señor y le dijo: '¡Niño! Si te dijeran que te mueres ahora, ¿qué harías?' Y él respondió: '¿Yo?' Seguir jugando a la pelota' Pues esto es lo mismo".