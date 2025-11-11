Tras narrar cómo ha sido su declaración en el caso de Leire Díez, Jorge Calabrés apunta un comportamiento de Leire Díez que le ha parecido "curioso"



Dos periodistas de 'El Español', entre ellos Jorge Calabrés, han declarado este martes 11 de noviembre ante el juez Arturo Zamarriego, quien investiga a la presunta fontanera del PSOE Leire Díez por tratar de obtener información contra la UCO y Anticorrupción.

El subdirector se sienta en 'Todo es mentira', donde relata cómo ha sido su intervención en la que ha confirmado a la Fiscalía que la investigada exhibió en la redacción de su medio un vídeo sexual del fiscal Grinda. Además, ha revelado lo que denomina el "curioso" comportamiento de Leire Díez tan solo una hora antes de que declarase.

Leire Díez trata de ponerse en contacto con 'El Español'

"Una cosa curiosa es que ha intentado ponerse en contacto con 'El Español' una hora antes de que declarásemos", revela el entrevistado. Risto Mejide no puede ocultar la sorpresa en su rostro: "¿Qué me dices?". Y es que, según informa el periodista, ha mandado un mensaje al otro subdirector pero desconocen qué pretendía. Un dato del que no ha informado en sede judicial por un motivo: "No me han preguntado".

Era sobre el artículo que acababan de publicar y se ha enviado justo una hora antes. "Desmentía lo que habíamos publicado hoy sobre el juez Pedraz y esas reuniones que planteaba ella con Álvaro García Ortiz", informa.

"Es curioso que una parte que está investigada se intente poner en contacto, la persona que lo recibe no lo tenía guardado ni registrado, una hora antes de que declare y que reconozca que llevó un vídeo sexual del fiscal Grinda a la redacción de 'El Español'", apunta el periodista.