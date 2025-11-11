Sarah Santaolalla defiende a José María Garrido tras ser acusado por Jorge Calabrés de publicar según lo que quiera el Gobierno

Sarah Santaolalla reprocha a Alfonso Serrano que se ponga "la medallita" del caso Koldo, y este explota: "Tratáis de empatar un caso flagrante"

Compartir







Entre los periodistas que declaraban hoy en el juicio contra el fiscal general del Estado se encuentra una trabajadora del medio digital 'El Plural', con cuyo director ha hablado en directo 'Todo es mentira'.

Durante su intervención asegura que no obtuvieron la información gracias al acusado y lo ejemplifica con una "historia casi personal" que ocurrió durante aquellos días. Y es que, al ser conocedores de la información, se dieron cuenta de que 'El Mundo' mentía y les advirtieron "en plan colegas" de que les estaban engañando el PP de Madrid: "¿Sabes lo que hizo 'El Mundo'? Mantener la mentira". Es por este motivo por el que decidieron publicar el pantallazo: "Esa es la realidad y la realidad es que el fiscal no nos pasó esa información".

El tenso enfrentamiento entre Jorge Calabrés y José María Garrido

Esta declaración parece no haber sentado bien al subdirector de 'El Español' Jorge Calabrés, presente en la mesa: "No era una mentira. ¿Sabes lo que es mentira? Publicar el bulo de la bomba lapa a Pedro Sánchez y eso lo publicasteis vosotros".

"Una persona que trabaja con Pedro J. Ramírez, a mí no me va a hablar de bulos. Te lo digo así de claro", suelta el director de 'El Plural'. "Eres un personaje", responde tajante Jorge Calabrés, quien añade que su medio ha sido incapaz de condenar la agresión a un periodista: "No habéis sacado ni un artículo, habéis sido el único. ¿Qué lecciones me vas a dar a mí? ¿No te dejaron el Gobierno, no?".

Como reacción, José María Garrido le pregunta cuánto dinero recibe 'El Español' de la Comunidad de Madrid a lo que Calabrés le responde preguntándole cuánto les da el Gobierno: "Muy poco, menos del 10% de mi periódico viene de publicidad institucional".

Sarah Santaolalla defiende al director de 'El Plural'

En cuanto a la acusación de no publicar una noticia condenando la agresión al periodista, Sarah Santaolalla rompe una lanza a su favor confesando: "La semana pasada yo compartí un plato con Chema Garrido y le escuché condenar la agresión del periodista como condenamos el resto de la mesa. Lo he escuchado yo porque estaba a mi lado porque nadie puede no condenar la agresión a un periodista, sea quien sea. ¿Hemos perdido la cabeza o qué nos pasa? No digamos estas cosas porque es muy grave e incendiamos las calles".

Sin embargo, no convence al colaborador pues no publicaron ningún artículo al respecto. "Tampoco leo los de 'El Español' todos los días a ver si han condenado o no cuando nos agreden al resto. Tampoco he leído yo si condenabais cuando un vicesecretario de Igualdad a mí me llamó prostituta, ¿lo habéis hecho? Porque eso también es violencia, también es atacar a compañeros, porque yo lo haré cuando sea contigo", señala Santaolalla. Por lo que concluye: "O ponemos todos la misma vara o hay que guardarnos las lecciones".