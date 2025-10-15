Sarah Santaolalla y Alfonso Serrano protagonizan un acalorado enfrentamiento al agradecerle sarcásticamente haber denunciado los indicios del caso Koldo al igual que los casos del PP

Así se han comunicado José Luis Ábalos y su abogado durante su cita en el Supremo, según Patricia López: "No han hablado nada"

Todas las historias tienen un comienzo y el caso de Ábalos está en una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción el pasado 10 de marzo de 2022 en relación con la trama de las mascarillas, presentada por el secretario general del Partido Popular Alfonso Serrano.

Por este motivo, 'Todo es mentira' conecta con su colaborador para saber cómo ha reaccionado a la noticia de la libertad de Ábalos. Este ha asegurado que nunca pensó que fuera "el inicio de una organización criminal que involucraba a tan altas esferas del gobierno de España, a la presunta posible financiación del Partido Socialista y a gente cercana al Presidente del Gobierno". Y es que, una vez analizaron la información que recibieron, llevaron los indicios a la Fiscalía a pesar de que el PSOE y sus "voceros mediáticos" decían que "era un bulo". Al escucharle desde plató, la analista política Sarah Santaolalla hace uso del sarcasmo agradeciéndole haber denunciado también los casos de corrupción del Partido Popular, lo que ha originado un acalorado enfrentamiento.

Sarah Santaolalla y Alfonso Serrano se intercambian reproches

"Al señor Serrano solo le puedo dar las gracias y la enhorabuena porque gracias a su denuncia ante la Fiscalía se abrió la investigación de González Amador, de Alberto Quirón... Gracias a la denuncia y el trabajo del señor Serrano que denunció la empresa que pagó la comisión a Alberto González Amador con el que luego se tomó un refresco no sé si para pactar la defensa o no. Gracias por su excelente trabajo que hoy tenemos el caso del novio de su jefa, que se va a sentar en un banquillo por unos cuantos delitos y luego ya sabremos si ha recibido algún tipo de beneficio de la Comunidad. Espero que disfrutasen de aquel refresco", le dice con tono sarcástico Sarah Santaolalla.

"Disfruto de los refrescos que me pago yo tanto como todo el dinero que recibes de los impuestos de los españoles a través de Televisión Española", responde contundente Alfonso Serrano. "Yo te pago el sueldo, tú a mí no me pagas nada. Te pago el sueldo incluso cuando queréis perseguir a los analistas, a los periodistas y a la prensa. Soltadnos un poquito el brazo, igual que a las mujeres con el aborto. Iros a delinquir fuera y nosotras a abortar dentro", contesta la analista política.

Pidiendo respeto para escuchar su palabra, el senador del PP asegura entender el argumentario de la colaboradora. Sin embargo, apunta que se estaba hablando de Ábalos y del caso Koldo aunque ella "tenga que sacar a colación el novio de la Presidenta, el aborto...". Sin embargo, "la realidad es que en estos momentos hay un caso de corrupción que asola al Presidente del Gobierno", señala, razón por la cual asegura: "Puedo entender que la izquierda mediática y todos sus voceros estáis tratando de empatar lo que es un caso flagrante que se está juzgando en varias piezas con un caso de la pareja de la Presidenta de la Comunidad de Madrid que está dando cuentas ante la justicia por un tema exclusivamente del ámbito privado".

"Como él mismo se ha puesto la medallita de llevar a la Fiscalía esta denuncia, en esa misma denuncia denunció a la empresa que pagó la comisión de González Amador y por eso le he dado la enhorabuena", concluye Sarah Santaolalla con este comentario que aviva de nuevo la tensión entre ellos.