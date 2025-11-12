En 'TEM' reciben el testimonio de un policía de la Unidad de Atención a la Mujer que desmiente haber sido avisado de la nueva incidencia

Esther Fernández Arjonilla, jueza, sobre las pulseras antimaltrato: "Se hablaba de un margen de error de cuatro metros y yo he tenido casos de 47"

Risto Mejide abre el programa del 12 de noviembre lanzando una pregunta al aire: "¿Cuándo va a dimitir la ministra de Igualdad?". Y es que, a penas 60 días después de que saltara la polémica de las pulseras antimaltrato que recorrieron todos los medios de comunicación, una nueva incidencia vuelve a suceder.

'Todo es mentira' recibió un aviso a las 15:54 horas del pasado martes, 11 de noviembre, de que la plataforma no estaba gestionando las señales desde las cuatro de la madrugada y, sin embargo, nadie había comunicado nada al respecto. El programa tampoco podía informar sobre la incidencia para no cundir el pánico y para no dar rienda suelta a los maltratadores.

Fue la ministra de Igualdad quien mandó un mensaje a última hora del martes, asegurando que se activó un protocolo de refuerzo de protección a las víctimas y que se habían enviado mensajes para mantener una comunicación constante entre las partes implicadas y las víctimas. También transmite tranquilidad afirmando que "ninguna víctima ha estado desprotegida" y que los protocolos "han funcionado".

Unas declaraciones que ha desmentido por completo el testimonio anónimo de 'Todo es mentira', quien trabaja como policía en la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer y es encargado de proteger a las víctimas.

Así se enteró el testimonio de la nueva incidencia

Según narra la fuente, una de sus protegidas y usuaria de COMETA le llama a las 10 de la mañana del martes, 11 de noviembre, para avisarle de que desde la plataforma le acababan de advertir de que no se le puede garantizar la protección por un fallo a nivel central en las pulseras antimaltrato y no marcan la ubicación ni de los usuarios, ni de las usuarias.

"Le dijeron que ya estaban todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado avisados y que ya estaba todo en marcha para garantizar esa protección", cuenta. Sin embargo, al ser la primera noticia que él recibía sobre esta incidencia según asegura, lo primero que hizo fue hablar con la sala porque "lógicamente donde tiene que llegar ese primer aviso de la incidencia tiene que ser en la sala CIMACC".

Cuál es su sorpresa cuando le dicen que "no habían recibido absolutamente nada". "Yo en el parte ya había revisado y tampoco constaba ningún tipo de incidencia y en el correo no había nada relacionado con centro COMETA o con esa incidencia", cuenta. Por lo que el testimonio decide llamar para ser informado de lo que estaba ocurriendo.

El centro COMETA le aseguró que las Fuerzas de Seguridad estaban informados

En la llamada al centro COMETA le confirman la incidencia cuyo origen había sido a las cuatro de la mañana del 11 de noviembre que, a esas horas, todavía no se había solventado por lo que no podían garantizar la protección a los usuarios. Ante esa respuesta, el testimonio les indica que no había recibido ningún tipo de comunicación.

"Me dijeron que habían mandado un correo electrónico masivo a todas las salas, tanto del Cuerpo de la Guardia Civil como CIMACC de Policía Nacional para informar de que no podían dar protección ya que no podían garantizarla por la incidencia y que informarían por ese mismo medio cuando se solventase la incidencia", cuenta.

Una información que corroboró con la sala CIMACC: "Revisaron y no habían recibido ningún correo". Advierte a COMETA y reenvían el correo que habían enviado supuestamente a todo el mundo. Fue en ese momento cuando movilizó a todas las protegidas.