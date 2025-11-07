Jorge Calabrés le revela a Risto Mejide el máximo de tiempo que puede seguir Carlos Mazón como president y esta ha sido su incrédula reacción

Risto Mejide estalla ante la falta de explicaciones de Mazón sobre la DANA: “Es indigno que aún no sepamos qué estaba haciendo”

Compartir







Después de que Carlos Mazón anunciara su dimisión un año después de la catástrofe de la dana, todo el mundo se hace la misma pregunta: ¿Y ahora qué?. Algunos como Jorge Calabrés opinan en 'Todo es mentira' que ya "ha asumido su responsabilidad política".

Sin embargo, Susana Díaz discrepa pues hay un matiz que pocos conocen sobre esta dimisión como es el caso de Risto Mejide quien, al descubrirlo, se ha quedado "flipando".

"Ha mentido incluso en su dimisión"

La senadora del PSOE, como muchos otros, pensaba que al dimitir, se quedaba el vicepresidente gobernando en la Comunidad Valenciana hasta que hubiera un nuevo president. Sin embargo, la ley del año 83 de la comunidad autonómica permite que Carlos Mazón se quede en el cargo durante 12 días hasta que se presenten nuevos candidatos, señala.

Pero la cuestión no se queda aquí pues, si Vox y PP no llegan a ningún acuerdo, "este hombre sigue de presidente hasta que haya unas elecciones". "Puede estar medio año", puntualiza Jorge Calabrés, una afirmación que escandaliza al presentador: "¡¿Puede estar medio año?!". "Te lo he dicho: que no se ha ido, que esto es en diferido", añade la senadora del PSOE.

"Estoy flipando, no se va ni con agua caliente ese señor", apunta Risto Mejide. Ana Vázquez trata de comparar la situación con la dimisión de Rajoy, pero no le vale al presentador: "Está en su casa leyendo el 'Marca' diciendo: '¿Esto qué es?'".

Para poderse acoger a esta ley existe un "truco", apunta Susana Díaz: "Se ha quedado con el acta". "¡Fíjate cómo es Mazón que ha mentido incluso en su dimisión! Nueve versiones lleva, nueve", añade el presentador.