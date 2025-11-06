Lara Guerra 06 NOV 2025 - 18:49h.

Compartir







Después de que la jueza de la DANA llame a testificar a altos cargos de Mazón y al dueño del Ventorro; 'Todo es mentira' lo ha comentado desde plató de la mano de Risto Mejide junto a Felisuco, exdiputado de Ciudadanos y Juan Ignacio Zoido, eurodiputado del PP.

En primer lugar, Risto Mejide no duda en preguntar a Zoido el motivo por el que han tardado tanto en que Mazón dimitiera, a lo que el eurodiputado explica: "Esto ha sido una decisión que él ha tomado, creo que ha sido la correcta". Ante esto, el presentador le interrumpe: "Pero un partido político como el PP sabéis hacer que la gente dimita", a lo que él responde que "bueno, yo creo que él ha estado desde el primer momento obsesionado sabiendo las circunstancias que concurrían en el tema de la recuperación".

Risto Mejide, sobre Mazón: "No me diga que estaba con el tema de la DANA porque no me lo creo"

De nuevo, el presentador irrumpe en sus palabras: "Desde el primer momento no, él no estaba obsesionado nada más que con otra cosa, pero no me diga que estaba con el tema de la DANA porque no me lo creo". Ignacio asegura que "desde el momento que ve la dimensión de la tragedia él ha estado preocupado con el tema".

Por otro lado, Juan Ignacio explica que "creo que la investigación, que depende de a quién hayan citado a declarar, le guste o no le guste, hay que respetar eso siempre. Además, nos vamos a llevar muchas sorpresas porque al final ¿Dónde estaba al ministra? En Bruselas. La dimensión al final era nacional y ella estaba allí y no alteró nada para poder venirse aquí, pero es que, el Secretario de Estado de Transición Ecológica estaba fuera de España también y no cambió su agenda, y la Directora General de Emergencia sabiendo como estaba la situación, estaba en Brasil".

PUEDE INTERESARTE El abogado de David Sánchez desmiente que la jueza haya denegado su petición de absolución al enviar la causa a la Audiencia de Badajoz

Tras esto, Risto Mejide comenta: "Todos esos estaban trabajando, pero ¿Mazón qué estaba haciendo en el momento en el que todo el mundo estaba tratando de gestionar los primeros minutos de esa tragedia? ¿Nos lo puedes responder tú? No lo sabe"; a lo que el eurodiputado del PP confiesa: "Es dónde hay una confusión".

Por último, el presentador continúa: "No hay confusión, hay un misterio que creo que es indigno, lo digo ya por las victimas y sus familiares. Es indigno que a estas alturas, a más de un año después, no sepamos lo que estaba haciendo Mazón en ese momento. Es indigno y se le debería caer la cara de vergüenza a todo el Partido Popular porque este señor no haya dado una comparecencia en condiciones, diciendo la verdad. Ha dado 8 versiones diferentes y esto es indigno".