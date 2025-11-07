Risto Mejide pregunta a Enric Juliana por los irónicos mensajes en 'X' con Arturo Pérez Reverte

Tras profundizar en la ruptura de Junts con el Gobierno de España, Risto Mejide interrumpe su intervención en 'Todo es mentira' para hablar sobre algo que ha llamado especialmente su atención: "¿Qué te pasa con Pérez Reverte?".

Y es que, el director adjunto de 'La Vanguardia' le dedicó un mensaje a través de la red social 'X' al escritor que dice así: "El Capitán Alatriste perdió una bella oportunidad hace un año cuando Trump borró el hispano golfo de México para llamarlo golfo de América. 'Me va a regular el uso de la Geografía su p*** madre', podía haber dicho el entonces cauto capitán, bravo oficial del Tercio".

Un tweet que fue contestado por Arturo Pérez Reverte contundentemente con las siguientes palabras: "No tiene importancia, no se preocupe. Una rata oportunista con la siniestra biografía de ese Enric Juliana, especializado en succiones a político, no merece entrar en campaña. Ya pasará algún día por delante de la escopeta. Al final, tarde o temprano, acaban pasando todos".

La explicación a sus controvertidos tweets

Enric Juliana define a Arturo Pérez Reverte como "escritor perspicaz" capaz de haber generado un personaje popular como el capital Alatriste, "rememorando la historia de España y reivindicando determinados valores bajo su punto de vista que cree que han de ser ensalzados de la historia de España".

Sin embargo, considera que cuando se crea un personaje, "el personaje de alguna manera obliga". Por lo que, al director adjunto de 'La Vanguardia' le llamó mucho la atención cuando hace un año Trump empezó a modificar la geografía, "que es una de sus pasiones", queriendo apoderarse Groenlandia, del Canadá y borró el nombre del Golfo de México de los de los mapas estadounidenses pasando a llamarse Golfo de América, señala.

"En aquel momento me llamó bastante la atención que en España, donde en muchas ocasiones en el debate público hay unas efervescencias nacionalistas significativas, no saliese nadie a decir 'Oiga, ¿esto qué es?' Esto ha sido siempre el Golfo de México y el Golfo de México debe permanecer", teniendo en cuenta que fue una denominación que viene de la época española, apunta. "Hubiese sido lógico que alguien hubiese salido en España a defender la Hispanidad de México", añade.

Señaló a Pérez Reverte pues Enric Juliana porque "él ha creado un personaje que es un gran defensor de los valores hispanos y pensé 'Ahí estará el capitán Alatriste defendiendo la posición'. Por lo menos, sería conveniente que enviemos al Tercio literario".

"De ahí viene la ironía que expresé en este mensaje en Twitter que veo que él también ha respondido con ironía, cosa que agradezco", concluye. Eso no significa que tenga nada en su contra: "Es una cuestión de florete. Quizás él prefiere el arcabuz y yo prefiero el florete, es una cuestión de gustos".