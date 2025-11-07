Risto Mejide pregunta cuántos plenos tienen al mes a sus colaboradoras. Su respuesta divierte al presentador

Susana Díaz, senadora del PSOE, sobre la comisión de investigación por el 'caso Delorme': "El PP se puede arrepentir durante mucho tiempo"

Compartir







Mientras Risto Mejide y Susana Díaz criticaban profundamente en 'Todo es mentira' el video publicado por Junts que representa el 'KO' de Miriam Nogueras a Pedro Sánchez tras la ruptura con el Gobierno en un videojuego, a pesar de que, según informa la senadora, les han pedido que innoven en las campañas. Algo que, asegura, "le está haciendo daño a la política", señala: "Es un paripé de algo que ya han anunciado. Esto es hacer el indio".

Ana Vázquez añade a sus reproches que esta legislatura "no tenía que haber nacido" y este video es ejemplo, además de que desde enero tienen muchos jueves libres en el Congreso de los Diputados porque "no se proponen leyes" debido a esta situación y ese día está dedicado a la iniciativa legislativa del Gobierno.

Es en este momento en el que Risto Mejide abre debate sobre la actividad parlamentaria al comprobar cuántos días tienen que ir al mes a las Cortes Generales sus colaboradoras, del que deciden hacer humor.

Risto Mejide al escuchar sus justificaciones a su actividad parlamentaria: "Esto ya no lo remontáis"

"O sea que os va bien porque libráis un día más", deja caer Risto Mejide al escuchar a la diputada del Partido Popular. "Lo hacen todo en el Senado, Risto. Todo lo que no trabajan ellos, nos lo hacen a nosotros", bromea Susana Díaz.

Tras continuar criticando al Gobierno, la colaboradora socialista le dice que propongan una moción de censura como solución. Sin embargo, es Risto Mejide quien le aclara entre risas: "¿Qué no has entendido? Cobra lo mismo y trabaja menos. Ya decía, viene muy contenta los jueves Ana Vázquez".

Esto le hace preguntarse al presentador si sucede la misma situación en el Senado y cuántos plenos tienen. "Nosotros tenemos más plenos que ellos. Tres al mes", contesta. Su respuesta desata la risa en Risto Mejide: "¡Estamos perdiendo el tiempo!". Su reacción hace que Susana Díaz saque humor de la situación: "Escúchame, Ana. Ahora mismo parecemos que somos unos vagos, que no hacemos nada, después de escucharte a ti. No lo arregles, somos unos vagos".

"Esto ya no lo remontáis nunca. Si no podéis legislar, quedaros en casa ya", apunta bromeando el presentador. "Fíjate que cuando ha empezado este programa pensaba que lo más grave era el videojuego, ahora ya te da igual. Vamos a seguir con el programa que nosotros sí que tenemos trabajo", señala Risto Mejide.