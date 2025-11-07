Además de desmentir los rumores sobre su 'rapapolvo' a Félix Bolaños, el magistrado responde a las críticas y a la opinión de Susana Díaz

Fernando Portillo, contundente con la devolución del caso de Miguel Ángel Gallardo por fraude de ley: "Los jueces no somos tontos"

Durante su discurso inaugural en la apertura del XXI Congreso del Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo daba un discurso demoledor de seis minutos de duración al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Un vídeo que ha recorrido las redes sociales y que ha sido tanto aplaudido, como tildado de estar pactado. En 'Todo es mentira' reciben al magistrado, donde desmiente tal afirmación y responde a las críticas y opiniones, como la de Susana Díaz presente en plató.

Su discurso no estuvo pactado

Como no es costumbre que una persona 'lea la cartilla' a un ministro públicamente, tal y como señala Risto Mejide, los rumores sobre un posible pacto recorren las redes sociales. Sin embargo, "el ministro no conocía el contenido de mi intervención, ni mis compañeros. Como Presidente de la Asociación, me encargué yo personalmente de redactarlo y traté de medir las palabras para decir las cosas que quería decirle", confiesa Fernando Portillo.

Con la única persona que compartió el discurso antes de ser pronunciado fue con su mujer solo porque "quería encontrar el equilibrio de poder decir las cosas con honestidad pero también con educación y respeto". A María, magistrada y también asociada, "le pareció bien" pues "no hay mucha modificación con respecto de lo que era el escrito inicial", asegura.

La reacción del ministro a su discurso

Después de pronunciar su discurso "hubo cordialidad" entre el ministro y él pues, tal y como se pudo ver durante el acto, "defendió su proyecto de futuro y las leyes que habían sacado".

Es más, cuando recogió Félix Bolaños, bromeó diciendo: "Qué mejor sitio para el discurso que acabo de escuchar que en la casa de las cuchillerías de Albacete". "Lo tomó con buen talante y entiendo que así nos despedimos. Lo que no podía pensar es la reacción en las redes sociales que esto ha tenido", confiesa. "Todo ha ido yéndose de madre", añade.

Su respuesta a las críticas

Aunque en su círculo ha recibido más felicitaciones que críticas, Fernando Portillo apunta que también ha habido gente a la que le ha parecido mal que invitase a Félix Bolaños a una inauguración de su Congreso para utilizarlo para referirle lo que está mal.

"Creo que lo que procedía fue la decisión que tomé, la que le pareció bien a posteriori a mis compañeros y, como digo, al final había un ofrecimiento de diálogo", explica el magistrado.

La opinión de Susana Díaz

La senadora socialista sabe que Félix Bolaños "tiene buen encaje" y prueba de ello es la broma con la que recogió el discurso. Sin embargo, "hay cosas en las que no estoy de acuerdo con él", señala. Una de ellas es el tema de la Instrucción: "Sí creo que hay otros países europeos que lo llevan los fiscales. Lo que discrepo de Bolaños es que, para que eso sea así, el fiscal general lo debe elegir las Cortes por mayoría absoluta, garantizándose la imparcialidad".

"Si esos seis minutos los desglosamos y entramos en el debate el magistrado y yo, seguramente habrá cosas en las que podamos coincidir y otras en las que no estaremos de acuerdo", señala Susana Díaz.

Fernando Portillo, por su parte, opina que "el 90% del discurso del ministro lo suscribiría. El problema es el cómo. No es el qué, sino el cómo quiere modificarse ese acceso donde existe esa discrepancia".