Pilar Rahola explica por qué "no han cambiado las cosas en absoluto" entre Junts y el PSOE aunque se hayan abstenido en el Congreso

Las tres razones por las que Junts ha acordado la ruptura con el PSOE en Perpignan, según Pilar Rahola: "Hay muchos rosarios pequeños"

Es la primera vez que se lleva a cabo una ronda de votaciones desde que Junts anunció su ruptura definitiva con el Gobierno de España. Sin embargo, el partido ha encabezado los titulares de numerosos medios al realizar una acción inesperada: abstenerse.

Así ha salvado al Gobierno a la par que ha impedido que la iniciativa del Partido Popular que pretendía eliminar las centrales nucleares se aprobase. Pero, ¿esto significa que el partido se retracta en su decisión con respecto al PSOE? Pilar Rahola responde a esta cuestión en 'Todo es mentira'.

El motivo por el que Junts se ha abstenido

"Junts va a la suya, no está pendiente ni de la escaleta de 'Todo es mentira', ni de las necesidades del Partido Popular", apunta la periodista tras recriminar en tono humorístico haber tenido que cambiar los contenidos del programa tras darse a conocer la noticia.

Además, Pilar Rahola recuerda que Junts ya se abstuvo en el Senado con esta ley: "Le parecía coherente mantener la misma posición". De igual manera que lo hizo con movilidad y del mismo modo que votará a favor si mañana hay ley de reinserción porque es su ley, asegura. Por lo tanto, "no está pendiente de la estrategia del PP. El PP tiene su estrategia, Junts la otra".

Para que quede claro por qué lo ha hecho, la periodista explica: "Junts lo que ha hecho es romper con el PSOE, no hablar con ellos, no pactar con ellos y mantener su oposición".

Por lo que, si el Partido Popular propone más adelante una proposición sobre el tema de las nucleares "clara, definitiva y efectiva", "a lo mejor la vota o a lo mejor no", afirma. Sin embargo, Pilar Rahola insiste a Xavier García Albiol, presente en la mesa: "Va a la suya. No podemos estar pendientes cada día de vuestras aspiraciones".

De esta manera, la ruptura continúa: "Lo que dijo Miriam va a misa, la relación se ha roto. No puede ser más clara, le dijo 'Cínico' al presidente del Gobierno, al hombre con el que han estado pactando hasta ahora. A partir de aquí, el hecho de que la primera cosa que se vote es algo que con coherencia ya habían votado abstención no significa que hayan cambiado las cosas en absoluto".