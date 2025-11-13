El alcalde del Partido Popular da su opinión sobre si cederán a las exigencias de Abascal para firmar el pacto en Valencia

Dos semanas, ese es el tiempo que tienen el Partido Popular y Vox para llevar a cabo un acuerdo e investir al candidato Juanfran Pérez Llorca como sustituto de Carlos Mazón.

Sin embargo, el líder de la formación verde mantiene cierta tensión para exigir el mayor número de medidas posible. Una de ellas es que su acuerdo incluya un frente para pedir al Gobierno la construcción de diques y presas, súper importantes para "que no mueran los españoles" por inundaciones como ocurrió en la catástrofe de la DANA.

Un discurso en el que, además, ha pedido a Alberto Núñez Feijóo que rompa "de una vez por todas con esos pactos, con el terrorismo climático" y "con la inmigración masiva".

En 'Todo es mentira' aprovechan la presencia del alcalde popular de Badalona, Xavier García Albiol, para preguntarle por su opinión sobre esta cuestión pues en la propia petición añade su ya mítico discurso negacionista sobre el cambio climático.

La opinión de Xavier García Albiol

El presentador Pablo González Batista siente curiosidad por saber si el partido de Xavier García Albiol "se tragaría ese sapo" si acepta lo de las presas y los diques. "Desde el PP somos muy conscientes que hay una realidad y es que se están produciendo una serie de cambios que parece que son imparables y que una parte importante viene de la mano del hombre", aclara nada más comenzar.

Por lo que no cree que se deba incluir en el mismo saco "pensar que no es una mala propuesta construir presas o diques donde hagan falta" con "negar determinadas realidades que estamos sufriendo": "Creo que es totalmente compatible".

Y es que el colaborador ha dicho en varias ocasiones que con Vox coincide en algunos aspectos y en muchos otros no: "A mí me parece lo inteligente en la política". E insiste: "El Partido Popular no es negacionista en absoluto y vamos a firmar lo que tengan que firmar que consideren que sea bueno para Valencia pero seguro que no se va a firmar ningún acuerdo donde se niegue la realidad de los problemas que está dando en estos momentos nuestro planeta y concretamente el clima".

Sin embargo, "Abascal no da puntada sin hilo", apunta el presentador. "Él hace su estrategia y me parece que es muy respetable. Podemos coincidir en unos aspectos y en otros no. En los que no coincidamos, los dejaremos de lado y en los que coincidamos los trabajaremos de manera conjunta como por ejemplo en el tema de la inmigración", señala. Un tema que tiene el Partido Popular "claro desde hace años", asegura.