El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha sido objeto de críticas tras desalojar a casi 400 migrantes de un antiguo instituto de la localidad y presuntamente dejar a decenas de ellas pasando las noches a la intemperie. Razón por la cual se están dando movilizaciones a favor y en contra de su presencia.

La concejal de Comuns, Aïda Llauradó, entra en 'Todo es mentira' tras escuchar la justificación del colaborador en el programa para cargar contra él: "Creo que es evidente que Badalona está sumida en el caos. Tenemos a un alcalde que está en platós de televisión haciendo debates mientras tiene una ciudad totalmente desbordada donde no se está gobernando con responsabilidad".

Ejemplo de ello es, según afirma, realizar un desalojo sin ninguna alternativa pues "los vecinos lo están pagando con este caos" donde "100 personas están viviendo literalmente debajo de un puente": "Es una situación totalmente insostenible por derechos humanos, por justicia social, una situación kafkiana totalmente". Albiol, quien ha escuchado atentamente desde la mesa a la oposición, responde contundentemente a la entrevistada.

La respuesta de Xavier García Albiol a la concejal de Comuns

"Está absolutamente manipulando la realidad. La situación en la ciudad funciona con normalidad", contesta contundentemente. Además, asegura que de 450 personas desalojadas, entre 60 y 70 se han colocado mientras se continúa trabajando con las Administraciones. "Si la solución era no hacer absolutamente nada y que los vecinos, que llevan dos años y medio aguantando una situación que era un infierno, esa no era mi solución", afirma.

Tras hacer números, se dio cuenta de que "400 personas a 60 euros la pensión, son 24.000 euros al día que pagaría el Ayuntamiento... ¿Usted cree que la mayoría de vecinos de Badalona creen que esa es una de las prioridades de la ciudad?". "Esto no lo estamos proponiendo", desmiente la entrevistada al escucharle.

"Nosotros lo que exigimos es una estrategia coordinada entre Ayuntamiento y Generalitat porque el alcalde de Badalona tiene que liderar este desalojo y necesita la ayuda de la Generalitat porque es el asentamiento más grande de toda España y es una irresponsabilidad no dar ninguna alternativa", señala. Por lo que, insiste, "esto no es ni pagar un piso gratis, ni una pensión o un hotel a cada uno".

Lo que piden es "soluciones provisionales" como es "habilitar un equipamientos públicos" y, cuando el alcalde le pide que proponga una, Llauradó responde: "Hay espacios públicos abandonados que no se están utilizando en Badalona y otras ciudades y municipios". Una propuesta que llama la atención de Risto Mejide pues así fue como se originó el asentamiento que acaba de ser desalojado.

Por otra parte, Albiol asegura que "rotundamente" no existe ningún equipamiento público que se pueda utilizar, ni si quiera el albergue municipal cerrado en 2024 al que hace referencia Moha Gerehou. "Se cerró ese local para personas sin techo que abrí yo en 2020 porque tenía la luz y el agua pinchadas y las instalaciones no cumplían los requisitos. Era un auténtico peligro", explica. Además, cabían 70 personas de las más de 400, señala.