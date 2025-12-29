Ezequiel, vecino de Villamanín, pregunta a la abogada que les aconseja hacer con el problema

El gordo de Navidad divide Villamanín: “Solo faltó que alguno sacara una pistola en la reunión”

Villamanín sigue pendiente de una decisión que puede marcar no solo el destino del premio, sino también la convivencia en el pueblo. Un Gordo que, lejos de traer alegría, ha destapado uno de los conflictos navideños más amargos del año.

El conflicto por el Gordo de la Lotería de Navidad en Villamanín sigue sumando capítulos y preocupación entre los vecinos. Tras descubrirse que parte de las participaciones no fueron correctamente consignadas, la polémica podría llegar a los tribunales. Para aclarar el escenario legal, 'Todo es Mentira' ha contado con la abogada experta en loterías Rosa Nieto Sastre, que no ha dudado en calificar la situación como “un desastre”.

“La magnitud del problema es enorme. Del uno al diez, esto es un quince”, ha asegurado la letrada, dejando claro que el escenario jurídico que se abre es complejo y potencialmente muy perjudicial para todos los implicados si no se alcanza un acuerdo.

Según ha explicado la abogada, si alguno de los afectados decide denunciar, el conflicto podría acabar con demandas civiles individuales y, lo más delicado, con la solicitud de medidas cautelares que paralicen el cobro del premio: “Con que un solo juez de primera instancia de León acuerde que no se cobre el premio hasta que se resuelva el pleito, sería suficiente. Da igual que denuncie una persona o cuarenta”, ha advertido.

La abogada ha subrayado además que, aunque la justicia suele ser lenta, en un caso así el juzgado tendría que actuar con rapidez para evitar que el décimo caduque. En ese supuesto, el premio quedaría bloqueado durante meses, generando aún más tensión en el municipio.

La votación entre los vecinos

Sobre el acuerdo alcanzado este fin de semana en el pueblo, una votación a mano alzada para no denunciar y “perdonar” parte del dinero, Rosa Nieto ha sido tajante: no tiene validez legal: “No es vinculante y no se puede obligar a nadie ni a firmar un acuerdo ni a renunciar a su parte del premio”, ha explicado, señalando que la posible responsabilidad recaería, en su caso, sobre la comisión de fiestas que emitió las participaciones.

"Podría haber consecuencias civiles"

En cuanto a las posibles consecuencias penales, la letrada descarta por completo esa vía. “No hay ánimo de lucro ni intención defraudatoria. Aquí no hay delito, solo podría analizarse una posible negligencia en la vía civil”, ha aclarado.

Por todo ello, su recomendación como abogada es clara y directa: repartir el premio y evitar los tribunales. “Lo mejor es llegar a un acuerdo, renunciar a ese porcentaje y firmar un acuerdo notarial de saldo y finiquito para que no haya reclamaciones futuras, ni civiles ni penales”, ha concluido.