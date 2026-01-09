El duque de Arjona conoció personalmente a José Luis Rodríguez Zapatero y opina sobre él y su método de negociación para liberar presos

En la silla del pueblo de 'Todo es mentira' se sienta en esta ocasión Cayetano Martínez de Irujo: duque de Arjona y conde de Salvatierra. Risto Mejide quiere saber su opinión tras conectar con Sergio Contreras, portavoz de los presos españoles en Venezuela, y que éste confesara una "pista clave" que respondería a la pregunta sobre cuál era el papel de Zapatero en las negociaciones con los reos.

La tajante opinión de Cayetano sobre Zapatero

El ocupante de la silla del pueblo confiesa haber tenido "siempre" una opinión sobre José Luis Rodríguez Zapatero y esa es: "Ha sido el principio de nuestros males" pues "en este país ha abierto un melón y nos ha empezado a a enfrentar a las dos Españas".

Eso no quita que "cuando le conoces te cae bien", algo que ha vivido en sus propias carnes: "Yo le conocí en una cena. Me dijo que le habían hablado muy bien de mí y hasta me cayó bien". Sin embargo, a día de hoy piensa que este hombre "debe estar muy preocupado": "Debería estar muy preocupado en mi opinión, con la poca información que yo manejo".

El colaborador se acoge a las declaraciones del portavoz de presos pues "nos acaba de dar un dato relevante" que deja entrever que "evidentemente está siendo un mayordomo del Régimen que estará muy bien remunerado". "Esto es mi opinión, lo que yo sospecho y espero que salga a la luz", añade.

Y, aunque Risto Mejide deja entrever que podría tratarse de una estrategia de negociación para sacar a los reos de las cárceles venezolanas, Cayetano Martínez de Irujo no cambia de opinión: "Yo creo que no pueden caer tan sucias, ni tan bajas. A mí me parece algo repugnante. Así de claro".