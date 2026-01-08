Lara Guerra 08 ENE 2026 - 18:58h.

Risto Mejide presenta una nueva entrega de 'Todo es mentira' dónde el tema principal gira en torno a la situación internacional tras la detención de Nicolás Maduro, su esposa y el consecuente ataque al país de Venezuela. Después de mantener una conversación con la periodista venezolana, Delvalle Canelón, el presentador ha recordado una anécdota que le ocurrió en el aeropuerto de Londres estas mismas navidades.

La historia del presentador ocurre estas mismas navidades durante su viaje a Londres, dónde en su mismo avión se encontraba un venezolano que no dudó en pararle para lanzarle un mensaje: "Mientras hablaba con Delvalle estaba pensando en un episodio muy corto que me ha pasado estas navidades. Hice un viaje a Londres, y según aterrizamos en Heathrow, del mismo avión se bajó un ciudadano venezolano que me llamó un momento. Me dijo que no dejáramos de contar la verdad sobre Venezuela, y hablo del sábado antes de que ocurriera todo lo relacionado con Donald Trump"

Además, el presentador confiesa que el venezolano no dudó en "agradecer al programa por todo lo que hacíamos aquí". En conclusión, Mejide analiza la conversación que tuvo y detalla que "si ya había esa sensación de antes, imagino que ahora debe ser multiplicada por...exponencialmente vamos".

Risto Mejide sentencia la actuación política tras la detención de Maduro

El ataque de EEUU a Venezuela el pasado 3 de enero dejó como consecuencia la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Esta operación se ha llevado el fallecimiento de al menos 100 ciudadanos y tras lo ocurrido la situación política internacional se encuentra inestable. En este contexto, Mejide no ha dudado en dar su punto de vista de manera tajante y analizar la reacción de los distintos políticos.

El presentador asegura que "todo esto no va de ideología. La ideología es un tema de pobres, como nosotros, como ustedes, como yo y como todos los que estamos aquí. Somos pobres en el sentido de ultraricos; los que nos ven pobres son ellos y nos tienen ahí con la ideología entretenidos". Además, remarca el objetivo principal de este tipo de operaciones: "¿Ellos a por que van? A por el dinero. En este caso se llama petróleo, pero podría llamarse oro y de cualquier forma. Estamos hablando y esto obviamente ha quedado claro, incluso nos lo dicen a la cara. Trump quiere el petróleo de Venezuela, concretamente 303.000 millones de barriles; aproximadamente el 18% de reservas naturales del mundo".

De la misma manera, Risto se muestra crítico: "Claro, dices ya no es un tema de ideología. Es la misma razón por la que Putin y Trump pueden estar de acuerdo en muchas cosas o incluso diríamos con Kim Jong-Um. Al final todos coinciden en algo que es la pasta. Hablamos de 1,1 millones al día, y eso lógicamente no lo podían dejar escapar".

Por último, asegura que lo ocurrido en Venezuela es una mentira: "Luego te cuentan la milonga de que con eso los venezolanos van a poder vivir mejor con esta gestión del petróleo que, todos sabemos que es mentira. Todo seguriá igual o peor; luego incluso se relaciona con la política interna de Estados Unidos. La impopularidad de Trump ha alcanzado el valor histórico del 60% dentro de EEUU, mientras que crudo también ha crecido. Es decir, lo que le cuesta a un americano llenar el depósito de gasolina".