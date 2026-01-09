cuatro.com 09 ENE 2026 - 19:09h.

Lorent Saleh ataca a Pablo Echenique en 'Todo es mentira' al hablar sobre Venezuela

Un expreso en Venezuela desvela la petición que hizo Zapatero a su madre mientras estaba en prisión: "Le reto a que lo desmienta"

Compartir







'Todo es mentira' llega con una nueva entrega en la que tratan de nuevo la situación internacional respecto a la captura de Nicolás Maduro y a su mujer, y al ataque que ha sufrido el país por parte de Donald Trump. El programa ha podido contactar con Lorent Saleh, un expreso venezolano y con Pablo Echenique, exsecretario general de Podemos; para tratar a fondo lo ocurrido también entre Zapatero y Venezuela.

Durante la entrevista, Lorent Saleh se ha dirigido expresamente a Echenique para recordarle que "le dije a Podemos que escuchara a las victimas venezolanas pero no le dio la gana". Este comentario ha hecho que el exsecretario irrumpa en la entrevista para defenderse y ambos han entrado en un debate sobre lo ocurrido. "Señor Echenique ¿Usted sabe que pasó con el candidato presidencial del Partido Comunista de Venezuela? Quiero que me responde porque usted habla de Venezuela desde un panfleto", comienza Saleh. En este momento Pablo asegura que si le llama así dejará de responder: "Si me llamas panfleto entonces ya no hablo. Yo no te he faltado al respeto", a lo que él le responde que "tu discurso es muy panfletario".

De nuevo, Saleh lanza la pregunta a Echenique: "¿Qué pasó con él cuando las elecciones", a lo que responde que "yo no lo sé, pero me voy a creer lo que me diga Lorent, insisto...¿Qué tiene que ver con el asesinato de ciertas personas?". Ante esto, el expreso detalla que "aquí es donde se ve que la solidaridad es con el dictador y no con la verdadera izquierda porque el partido comunista venezolano tuvo un candidato y ese participó al igual que Edmundo González en las elecciones, que fueron completamente amañadas".

Lorent Saleh: "Es obvio que desconoce Venezuela y solo se sabe las frases de un libreto"

Además, reitera en las elecciones: "Se robó Maduro las elecciones y el candidato Márquez le dijo frente a la televisión cuando estaban denunciado las elecciones que 'el pueblo está molesto, esto no puede seguir así'. Y ¿Sabes qué pasó con Enrique Márquez? Lo secuestraron y estuvo más de un año, ayer lo liberaron. Eso sí fue un secuestro ni defienden a los sindicatos perseguidos en Venezuela. Esto viene de tiempo ¿Por qué no ha denunciado el atropello a los pueblos indígenas? ¿Por qué no ha denunciado el asesinato y persecución de los sindicales? Para dejar la hipocresía, es un panfleto".

Echenique se muestra enfadado pro los insultos del otro entrevistado: "Panfleto tú, fraude tú. Yo no te he insultado, has empezado tú con tus formas. Yo he entrado aquí con tranquilidad. Muy bien, que se vea". De nuevo, el expreso venezolano ataca al que fuera secretario general de Podemos: "Lo que si creo es que su discurso es un panfleto. Perdóname pero yo no voy a hacerle más preguntas a Echenique porque es obvio que desconoce Venezuela y solo se sabe las frases de un libreto". Con ironía, Pablo comenta que además de panfleto es un analfabeto y sin pensarlo dos veces Saleh afirma.