Lara Guerra 09 ENE 2026 - 20:35h.

'Todo es mentira' conecta con Janick Benoit, una mujer que lleva más de 50 años viviendo en la Casa de Alba de Madrid y que ahora el nuevo proyecto previsto para el edifico pretende desalojar a 75 familias para hacer pisos turísticos.

En primer lugar, Janick asegura que lleva "53 años, toda mi vida viviendo ahí. Recibí una carta que dice que tienen que entrevistarme para poder encontrar una solución porque hay que desalojar el piso para hacer arreglos en toda la casa, pero no me dicen más". Tras esto, Risto Mejide no duda en preguntarle si cree que después de esos arreglos podrán volver a sus casas, a lo que la desalojada asegura que es una incógnita: "No soy abogada y no me sé las leyes, pero según creo cuando hay que desalojar a una persona con renta antigua y además, muy mayor. Hay que darle otro alojamiento y volver a colocarla en el anterior. No nos puede mover sin una nueva excusa".

Además, la entrevistada asegura que "hay algunos contratos que vencen y otros que no. Mi contrato es previo al 1985. Mi vivienda tiene unos 90 metros cuadrados y el alquiler depende de la renta antigua que tenemos. Los precios de ahora es para contratos modernos".

Susana Díaz, sobre el nuevo proyecto: "Señoras como Janick es lo que les molesta a los administradores"

Sobre por quién está firmada la carta, Benoit explica que es un burofax que le manda una agencia de un bufete de abogados. Risto Mejide comenta que la vicealcaldesa del ayuntamiento de Madrid su decisión se enmarca con un firme compromiso con la preservación de estos edificios históricos. El objetivo prioritario de este proyecto es garantizar que los inmuebles se adecuen a la normativa vigente, la optimización de la energía eficiente y accesibilidad, y cumplimento de las exigencias requeridas.

Ante esto, Susana Díaz, confiesa que "el problema que tienen es que si quieren convertir eso en viviendas turísticas hoy para que le de licencia el Ayuntamiento de Madrid al bloque entero y señoras como Janick les molesta a esos administradores para hacer de residencial a piso turístico". Por último, Risto Mejide no duda en preguntar a Cayetano, que se encuentra en el plató para saber qué hubiese opinado su madre respecto a este proyecto, a lo que él responde que "mi madre no lo habría permitido. La Casa de Alba ha girado 180 grados respecto a lo que mi madre hizo y su proyección hacia el futuro. Me he hartado de que la gente me cuente obras benéficas, ayudas, dinero...ya han pasado 11 años y parece que han sido 6 meses, pero dudo que mi hermano Carlos lo haya hecho. A mi me falta información y no puedo llegar más lejos. Me cuesta pensar que quieren desalojar a los inquilinos para un asunto así".